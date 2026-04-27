El laboratorio de guion Cinenido, que se celebra en el Valle de Lecrín (Granada), abre convocatoria con nuevas alianzas

La residencia internacional de escritura de guion Cinenido se celebrará del 27 de junio al 3 de agosto en el Valle de Lecrín (Granada), un espacio natural que favorece la concentración, la escritura y el intercambio creativo. - CINENIDO

GRANADA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La residencia internacional de escritura de guion Cinenido ha abierto este lunes la convocatoria para aquellos guionistas que lo deseen participen en la quinta edición de esta cita que consolidan nuevas alianzas en España y Brasil.

El laboratorio, iniciativa pionera a nivel regional al apostar por la conciliación, sostenibilidad social y ambiental y la creación en el entorno rural, se celebrará del 27 de junio al 3 de agosto en el Valle de Lecrín (Granada), un espacio natural que favorece la concentración, la escritura y el intercambio creativo. Las solicitudes para participar en la edición 2026 se pueden enviar hasta el lunes 25 de mayo a través de www.cinenido.com

Organizado por la productora malagueña Curuxa Cinema, dirigida por Inés Nofuentes, con el apoyo de DAMA y el Ayuntamiento de Dúrcal y la colaboración de la Fundación SGAE, la Diputación de Granada y El Molino de Lecrín, Cinenido ha reforzado sus alianzas con distintos festivales cinematográficos de referencia.

Así, como parte de su estrategia de conexión con la industria, la residencia de guion ha incorporado al Festival de Huelva y al brasileño Projeto Paradiso a sus aliados, al mismo tiempo que ha renovado la colaboración con el Festival de Sevilla y el Festival de Málaga.

El Festival de Huelva se incorpora por primera vez como socio en esta nueva edición: varios de los proyectos tutorizados en Cinenido recibirán sesiones de formación en el marco del encuentro onubense.

Además, se amplía la dimensión internacional, muy presente en anteriores ediciones gracias a la participación en la residencia de numerosos guionistas y tutoras de América Latina y Europa, con una nueva alianza con Projeto Paradiso (Brasil), gracias a la cual habrá participación brasileña en Cinenido.

DIEZ GUIONISTAS

Cinenido seleccionará a diez guionistas que trabajarán de forma intensiva en sus proyectos de ficción o documental, cine o televisión, en cualquier fase de desarrollo. El programa está centrado en el proceso de escritura, con asesorías personalizadas, sesiones colectivas y espacios de reflexión sobre narrativa y desarrollo de proyectos.

Según destacan desde la organización, Cinenido, creado en 2022, celebra su quinto aniversario como la primera residencia internacional de escritura de guion en Andalucía, con una identidad propia basada en el trabajo colectivo, el acompañamiento creativo y la conexión con el territorio. A lo largo de sus cuatro ediciones anteriores ha acogido cerca de 40 proyectos procedentes de España, América Latina y Europa.

El laboratorio mantiene su enfoque diferencial en la conciliación familiar: se valorará que los participantes asistan con sus hijos e hijas menores de 14 años, que participarán en actividades paralelas vinculadas alcine, las artes y la naturaleza, además de contar con servicio de cuidados cuando sea necesario.