Le piden un año y tres meses de cárcel por okupar una vivienda en Granada y presentar contrato de alquiler falsificado

Fiscalía Provincial de Granada. - EUROPA PRESS/ARCHIVO

GRANADA 3 May. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Granada pide un año y tres meses de cárcel y una multa de 1.800 euros a un hombre por okupar una vivienda en el centro de Granada y presentar un documento falsificado de arrendamiento de la misma.

Así se desprende del escrito de calificación de Fiscalía al que ha tenido acceso a Europa Press y en el que también se contempla para el acusado un delito de estafa procesal en grado de tentativa.

En cuanto a los hechos, estos se remontan a marzo de 2024 cuando el acusado accedió a una vivienda en la calle Pedro Antonio de Alarcón de la capital granadina "con la finalidad de residir en la misma de manera permanente y aprovechando que dicha vivienda se encontraba provisionalmente vacía tras el reciente fallecimiento de su propietaria y moradora".

Los hijos de esta última advirtieron al presunto okupa, si bien este alegó "disponer de un contrato de arrendamiento, que afirmaba haber suscrito con la finada". Finalmente le denunciaron y en sede judicial el ahora encuasado exhibió un documento supuestamente firmado por la propietaria, lo que hizo que el juez suspendiera el juicio para convertirlo en procedimiento de diligencias previas para esclarecer la legitimidad del documento, acordando una prueba de pericial caligráfica.

Finalmente, y una vez practicada la prueba acordada, se concluyó que las supuestas firmas de la propietaria fallecida que se recgían en el contrato de arrendamiento presentado por el acusado en juicio no habían sido realizadas por esta.

Por todo lo expuesto, para la Fiscalía, el acusado es autor de un delito leve de usurpación de inmueble, un delito de falsedad en documento privado, y un delito de estafa procesal en grado de tentativa. Y por los mismos le pide un año y tres meses de cárcel y multa de 1.800 euros.