Libertad provisional para las tres detenidas por los supuestos malos tratos en un centro infantil de Jaén

Archivo - Las dos educadoras tienen prohibido acercarse al centro educativo infantil en el que venían trabajando - DIPUTACIÓN DE BARCELONA - Archivo

JAÉN 7 May. (EUROPA PRESS) -

Dos plazas judiciales de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Jaén han acordado la puesta en libertad provisional de la directora de centro de educación infantil y de dos educadoras del centro que fueron detenidas por la presunta comisión de diferentes delitos durante el desarrollo de su labor con menores.

Por una parte, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), las dos educadoras están siendo investigadas por la presunta comisión de un delito contra la integridad moral de los menores mientras que la directora de la institución fue detenida por las presuntas coacciones y amenazas que dirigió a las alumnas en prácticas que denunciaron el presunto maltrato infringido a los menores con edades comprendidas entre los cero y tres años.

En un primer momento, a raíz de una denuncia presentada por las alumnas en prácticas, la Policía procedió a la detención de las dos educadoras por, supuestamente, llevar a cabo un trato degradante hacia los menores.

El pasado 24 de abril fueron conducidas a dependencias judiciales donde el titular de la plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia acordó su puesta en libertad provisional con la prohibición expresa de acercarse a la guardería. Ambas están investigadas por la comisión de un delito contra la integridad moral.

Días después de esta detención, la Policía también procedió a la detención de la directora del centro escolar después de que varias de las alumnas denunciaran haber sufrido amenazas y coacciones por parte de la directora para evitar que denunciaran los presuntos tratos degradantes cometidos sobre los menores.

En esta ocasión, la directora compareció el día 30 de abril ante el titular de la plaza número 2 que abrió unas diligencias diferentes a las ya incoadas por su compañero de la plaza número 1. La directora se acogió a su derecho a no declarar y fue puesta en libertad provisional investigada por los mencionados delitos de coacciones y amenazas.

Las dos plazas judiciales ya han remitido las dos diligencias a la oficina de reparto del Tribunal de Instancia con el fin de que designe las plazas judiciales que deberán continuar la investigación. Hasta el momento ninguna de las dos plazas judiciales ha citado a las denunciantes o a los padres de los menores.