La limpieza de la carretera del Veleta deja enormes paredes de nieve de seis metros

Paredes de seis metros de altura en la limpieza de la carretera del Veleta. - CETURSA SIERRA NEVADA

GRANADA 14 May. (EUROPA PRESS) -

Maquinistas de la estación de esquí de Sierra Nevada avanzan estos días en la limpieza de la carretera del Veleta entre enormes paredes de nieve que alcanzan los seis metros de altura en algunos puntos, como la zona de Cauchiles.

Estos trabajos facilitan el acceso del personal de la estación para el mantenimiento de los remontes de la mitad superior del dominio esquiable, el primero de ellos el telesilla Veleta, que estará abierto al público este verano, según detallan a Europa Press fuentes de Cetursa Sierra Nevada.

El objetivo también es facilitar el acceso a los equipos de rescate en montaña de la Guardia Civil y los distintos servicios del Parque Natural y Nacional de Sierra Nevada.

Además, el fin de semana que viene tienen que subir por esa carretera los participantes en la Subida Cicloturista al Veleta, cuyo final, previsiblemente, será la estación superior del telesilla Stadium, a 3.000 metros de altura.

La estación de esquí y montaña de Sierra Nevada cerró a principios de mayo la temporada de invierno con 896.241 esquiadores, lo que supone un aumento del 3,9 por ciento respecto al ejercicio anterior.

Pese a ello, ha sido una de las temporadas invernales más duras de la historia reciente, en la que la adversa meteorología provocó el mayor número de días de cierre de la serie estadística (16) y causó daños en las instalaciones durante el mes de febrero que obligó a redoblar esfuerzos humanos y económicos para recuperar la estación para la segunda mitad de la campaña 2025/26.

A pesar de esta circunstancia, el número de esquiadores fue mayor y también la ocupación hotelera en los establecimientos de hospedaje de Pradollano, que alcanzó el 66 por ciento de media, cuatro puntos más que la pasada campaña.

El arranque de temporada hacía presagiar que esta podría ser una de las mejores de la historia por nieve, oferta esquiable y afluencia, si bien esta proyección se truncó abruptamente en febrero donde se concentraron once de los 16 días de cierre totales, más un buen número de jornadas de esquí muy condicionadas por la adversa meteorología y sus efectos sobre las instalaciones de Sierra Nevada.