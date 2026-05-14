Liquidado el presupuesto municipal de Jaén de 2025 "alcanzando prácticamente el equilibrio"

Imagen del pleno ordinario de este miércoles - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 14 May. (EUROPA PRESS) -

El pleno ordinario del mes de mayo celebrado este miércoles en el Ayuntamiento de Jaén ha conocido el decreto de Alcaldía con la aprobación de la liquidación del presupuesto Municipal de 2025 en la que se alcanza "prácticamente el equilibrio presupuestario".

Así lo ha indicado el concejal del Área Económica, Francisco Lechuga, que ha dado a conocer las cifras más destacadas y que certifican una mejora de los datos económicos en la medida en que "esa liquidación ha arrojado un mínimo saldo negativo que certifica que en las cuentas municipales se comienzan a ver brotes verdes".

Así lo ha adelantado el concejal del área que ha trasladado al pleno que "en la última Comisión de Hacienda, se ha cerrado el ejercicio correspondiente a 2025 con ese equilibrio conseguido una vez hechos los ajustes entre ingresos y de gastos, y rompiendo la dinámica de los antecedentes de años anteriores".

El ejercicio de 2025 se ha cerrado con "un saldo negativo tan solo en 145.000 euros" cuando "hasta no hace mucho tiempo este Ayuntamiento arrojaba cifras de menos 200 millones de euros de remanente negativo de Tesorería".

Para Lechuga, son datos que permiten estar "contentos y satisfechos del trabajo realizado por este equipo de gobierno durante el 2025" y que "vienen además a avalar el nuevo presupuesto municipal de este 2026".

El edil ha destacado que la cifra final de la liquidación es el resultado "de la suma del esfuerzo de todas las áreas porque esa tendencia de equilibrio financiero es común a prácticamente todos los organismos autónomos que reflejan la misma tendencia para conseguir esa reducción drástica del remanente negativo de Tesorería".

Todo ello, según Lechuga, permitirá "afrontar el año 2026 y 2027 con plenas garantías para poder llevar a cabo las inversiones que necesita esta ciudad" y que están comprometidas en el nuevo presupuesto.