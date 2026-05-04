La literatura infantil y el soneto, protagonistas del programa académico del Festival Internacional de Poesía de Granada

La Facultad de Ciencias de la Educación se ha convertido este lunes en escenario de una jornada del Festival Internacional de Poesía de Granada que ha acercado al estudiantado valiosos recursos literarios y didácticos para los docentes del futuro. - FERIA INTERNACIONAL DE POESÍA DE GRANADA

GRANADA 4 May. (EUROPA PRESS) -

Historias y formas poéticas consideradas "clásicas" --la literatura infantil y el soneto, respectivamente-- y traídas a la actualidad han marcado el inicio del programa académico de la 22 edición del Festival Internacional de Poesía (FIP) de Granada en la Universidad de Granada (UGR).

La Facultad de Ciencias de la Educación se ha convertido este lunes en escenario de una jornada que ha acercado al estudiantado valiosos recursos literarios y didácticos para los docentes del futuro.

Así, el encuentro con el escritor Eloy Moreno (autor de 'Invisible', 'Cuentos para entender el mundo' o 'Diferente') y el mano a mano poético entre Luis Alberto de Cuenca y Alejandro G. Roemmers, con el soneto como eje, han protagonizado una mañana que ha concluido con un taller de poesía y rap a cargo de Santa Salut.

Hace quinientos años, el encuentro entre Juan Boscán y Andrea Navaggiero en los jardines del Generalife propició la adopción del soneto en la poesía española. Ese diálogo histórico ha sido evocado en esta edición del FIP por dos figuras contemporáneas de la poesía: Luis Alberto de Cuenca, Premio Reina Sofía, y el poeta argentino Alejandro G. Roemmers, Premio Internacional Gustavo Adolfo Bécquer.

De Cuenca, que ha intervenido por videoconferencia, ha defendido que "el escritor de sonetos nace, no se hace" y ha subrayado la importancia del "oído" como cualidad esencial, una virtud que reconoce en Roemmers.

Por su parte, el poeta argentino ha explicado que "al principio se asume como un desafío respetar las reglas del soneto y escribir con emoción", pero que "la práctica da soltura" hasta que el proceso "termina siendo como ponerle riendas a un potro salvaje".

Ambos autores han compartido con el público algunos de sus endecasílabos más significativos y reivindicaron la vigencia de una forma clásica capaz de expresar cualquier experiencia, recordando los versos de Antonio Machado: "cabe la vida entera en un soneto".

De otra parte, el escritor Eloy Moreno ha mantenido un encuentro con estudiantes en el que ha puesto en valor una literatura juvenil que no simplifica la realidad, sino que la aborda "con verdad, sensibilidad e inteligencia".

Tal y como ha destacado la codirectora del FIP, Remedios Sánchez, su obra conecta con los jóvenes "tratándolos como cómplices" y convirtiendo experiencias cotidianas en espacios de reflexión, emoción y conciencia.

El propio Moreno ha defendido que su secreto es "no escribir para los jóvenes", sino apostar por un lenguaje accesible y universal: "Cuando escribes 'siente que tiene un elefante en el pecho' o 'un erizo en el estómago', ya lo has dicho todo". El autor también ha rechazado el tópico de que los jóvenes no leen, recordando que "la franja que más lee es de 13 a 17 años".

MÁS DE 500 ESCOLARES EN EL FIP INFANTIL

Tras su paso por Ciencias de la Educación, Moreno ha participado en el FIP Infantil, patrocinado por la Fundación Caja Rural Granada, en un encuentro en la Facultad de Filosofía y Letras que reunió a más de 500 alumnos de doce centros educativos de la provincia.

El acto ha estado presentado por las alumnas Daniela Claribel Rodríguez Ruiz y Nora Villegas, bajo la coordinación de la profesora Paqui García Garrido. A su llegada, el escritor ha sido recibido entre aplausos por un alumnado que ha acudido con ejemplares de sus libros para conseguir una dedicatoria.

La responsable de Fundación Caja Rural Granada, Poli Servián, ha destacado el compromiso de la entidad con el fomento de la lectura como "herramienta fundamental para formar personas libres, críticas e independientes".

Durante el encuentro, Moreno ha abordado cuestiones como su vocación tardía (tras abandonar su sueño de ser estrella de rock), su proceso creativo o temas presentes en su obra como el acoso escolar.

En este sentido, ha subrayado que 'Invisible' "no es solo una historia de niños, sino también de adultos" y ha advertido del papel de las redes sociales en la amplificación del 'bullying', y ha animado a quienes lo sufren a "compartir el problema para que deje de ser suyo".

UN FESTIVAL QUE CONECTA TERRITORIOS Y GENERACIONES

El codirector del FIP, Dani R. Moya, ha destacado durante la inauguración de las jornadas que Granada "se convierte en el corazón de algo que va mucho más allá de un programa académico", con la participación de autores y artistas de doce países unidos por la convicción de que "la palabra es el mejor puente en tiempos de resistencia".

En su opinión, "la poesía es la mejor respuesta frente a la indiferencia, las guerras y el ruido". Por su parte, Remedios Sánchez ha subrayado el carácter itinerante del festival, que recorrerá durante la semana 23 sedes en la provincia, siguiendo el espíritu de La Barraca lorquiana, y consolidando espacios como la Facultad de Ciencias de la Educación, sede del FIP desde hace 18 ediciones.

La decana del centro, Katia Caballero, ha destacado el papel del festival como parte de la identidad cultural de Granada y ha agradecido su contribución a "situar la literatura en el corazón de los futuros docentes", fomentando el desarrollo de la capacidad analítica y reflexiva del alumnado en conexión con los intereses de los nuevos lectores.