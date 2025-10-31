Andalucía gana un 3,43% de turistas internacionales en septiembre con más de 2.000 millones de gasto

Archivo - Un turista en imagen de archivo. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

SEVILLA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Andalucía recibió un total de 1.419.709 turistas internacionales durante el mes de septiembre, lo que supone un aumento del 3,43% respecto al mismo mes del año anterior, con un gasto de 2.035,76 millones, un 7,61% más, según los últimos datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

De media, cada turista que visitó la comunidad gastó al día 189 euros en septiembre, un 7,99% más que el mismo mes del año anterior. En total, el gasto medio por persona se situó en 1.376 euros, un 4,04% más que en septiembre del año anterior.

En lo que va de año hasta septiembre, 11.529.674 turistas han visitado Andalucía (+7,25%) y han dejado un gasto en la región de 15.739,03 millones de euros (+8,9%).

Las comunidades autónomas con mayor peso en el gasto de los turistas en septiembre fueron Islas Baleares (con el 21,3% del total), Cataluña (19,2%) y Andalucía (15,2%). El gasto de los turistas aumentó un 5,3% en tasa anual en Illes Balears, un 3,6% en Cataluña y un 7,6% en Andalucía.

DATOS NACIONALES

En el conjunto del país, el número de turistas aumentó un 3,5% respecto al mismo periodo de 2024, hasta rozar los 76,5 millones, la cifra más elevada de la serie.

El gasto total de los turistas internacionales también marco máximos al alcanzar los 105.828 millones de euros entre enero y septiembre, lo que supone un incremento del 7% respecto al mismo periodo del año pasado.

Los principales países emisores en los nueve primeros meses del año fueron Reino Unido, con cerca de 15,3 millones y un aumento del 4%; Francia, con más de 10,2 millones y una bajada del 0,1%, y Alemania, con cerca de 9,5 millones, un 1,4% más.

Entre enero y septiembre, Reino Unido fue el país con mayor gasto acumulado, con un 18% del total. Le siguieron Alemania (11,7%) y Francia (8,9%).

Sólo en el mes de septiembre llegaron a España casi 9,7 millones de turistas internacionales, un 0,8% más que igual mes de 2024 y la cifra más elevada para este mes dentro de la serie histórica. Estos casi 9,7 millones de turistas gastaron 13.364 millones de euros, un 6% más y también cifra récord para este mes.

EL GASTO SIGUE AUMENTANDO

En el mes de septiembre, el incremento del gasto de los turistas internacionales fue 5,2 puntos porcentuales superior al aumento del número de visitantes extranjeros. Concretamente, en este septiembre España recibió 9,7 millones de turistas internacionales, que generaron un gasto total superior a los 13.300 millones de euros.

Durante este mes, cada turista gastó un promedio de 1.380 euros, lo que representa un incremento del 5,1% respecto a septiembre del año anterior. El gasto medio diario de los visitantes creció un 4,5% en tasa interanual, situándose en 204 euros.

Por otro lado, la duración de la estancia mayoritaria entre los turistas fue de cuatro a siete noches, con más de 4,7 millones y un aumento anual del 0,3%.