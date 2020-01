Los Lobos, Tommy Castro y Samantha Fish, primeras confirmaciones para el BluesCazorla 2020

Publicado 21/01/2020 17:05:19 CET

CAZORLA (JAÉN), 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los Lobos, Tommy Castro y Samantha Fish son los primeros artistas confirmados para el BluesCazorla 2020, que se celebrará el 9, 10 y 11 de julio en la ciudad jiennense que le da nombre. De esta forma, la vigesimosexta edición del Festival de Blues de Cazorla arrancará el próximo 9 de julio con un cartel en el que comienzan a desvelarse las primeras bandas confirmadas.

El festival congrega cada año a más de 25.000 personas durante los tres días que dura el festival. Se trata de una cita única que transforma a la ciudad de Cazorla en la capital del blues y que la convierte en un referente internacional de música y cultura. De hecho, en n su 20º aniversario ya recibió el premio Keeping the Blues Alive, de la prestigiosa Blues Foundation de Memphis por el 'Mejor Festival Internacional de Blues'.

En esta nueva edición, Los Lobos regresan al festival. Se trata de una banda que comenzó en 1973, cuando David Hidalgo (voces, guitarra y cuerdas), Louis Parez (batería, voces y guitarra), Cesar Rosas (voces y guitarras) y Conrad Lozano (bajo, voces y guitarrón) se dieron a conocer tocando versiones aceleradas de la música popular mexicana en restaurantes y fiestas.

La banda evolucionó en la década de los 80, ya que aprovechó la floreciente escena del punk y rock universitario de Los Ángeles. Pronto compartieron escenario con bandas como Circle Jerks, Public Image Ltd. y Blaster, cuyo saxofonista, Steve Berlín, dejaría el grupo eventualmente para unirse a Los Lobos en 1984. Desde entonces han vendido millones de discos, ganando prestigiosos premios y reunido a numerosos seguidores alrededor del mundo.

Otra de las incorporaciones este año al cartel del festival es la cantante, guitarrista y compositora Samantha Fish, con una reputación en ascenso por su poderoso directo además de contar con aclamados álbumes de estudio.

Tommy Castro es el tercer confirmado para esta edición del BluesCazorla 2020. Nacido en San José (California), este guitarrista y cantante estadounidense de blues, R&B y rock lleva grabando desde mediados de la década de los 90. Su popularidad estuvo marcada por haber ganado el Premio Blues Music Awards 2008 como artista del año.

Ha ganado numerosos premios entre los que se encuentran el Premio de Música Blues 2008 por el Álbum de Blues Contemporáneo del Año. En mayo de 2010, The Blues Foundation otorgó a Castro múltiples reconocimientos como el Premio Blues Music Award por Mejor Artista Masculino del Año de Blues, Álbum Contemporáneo del Año de Blues, B.B. King Entertainer of the Year, y con su banda, Band of the Year.