Localizado el cuerpo sin vida de una mujer en una acequia en Castell de Ferro (Granada)

CASTELL DE FERRO (GRANADA), 29 (EUROPA PRESS)

El cuerpo sin vida de una mujer de 62 años fue localizado en la noche del miércoles en una acequia en Castell de Ferro (Granada) sin signos externos de violencia, después de que su familia hubiera alertado de su desaparición esa misma mañana.

Fuentes de la Guardia Civil han detallado a Europa Press que el cuerpo ha sido encontrado en la Rambla de los Hileros y al no existir signos visibles de violencia será la autopsia la que determine las causas del fallecimiento.

La alcaldesa de Gualchos-Castell de Ferro, Toñi Antequera, ha precisado a través de sus redes sociales que su familia había denunciado su desaparición por la mañana.

"Tras el día tan complicado que tuvimos ayer debido al temporal de lluvias y viento anoche recibimos la triste noticia del fallecimiento de una vecina de Castell de Ferro, hallada sin vida en la Rambla de Hileros", ha señalado esta mañana la regidora, que ha querido trasladar su "más sentido pésame" a los familiares.