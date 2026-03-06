Localizado el cuerpo sin vida del septuagenario al que se buscaba en Alhama de Granada

Archivo - Un agente de la Guardia Civil junto a un coche patrulla, en imagen de archivo - GUARDIA CIVIL - Archivo

ALHAMA DE GRANADA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha hallado el cuerpo sin vida de un hombre de 72 años al que se buscaba desde el 18 de febrero tras dársele por desaparecido en Alhama de Granada, después de que este pasado jueves por la tarde fuera localizado su vehículo. La causa de la muerte está pendiente de ser determinada por la autopsia al cadáver.

Así lo han indicado a Europa Press fuentes de la Guardia Civil, que, desde que se tuvo conocimiento de su desaparición, ha coordinado las labores de búsqueda, concentrando los recursos en realizar batidas por esa zona, hasta que en la mañana de este viernes ha sido localizado su cuerpo sin vida en el paraje denominado Barranco del Duende, en término municipal de Alhama, de donde era vecino el fallecido.

El pasado 20 de febrero, un grupo de allegados organizó una quedada para realizar una batida por las inmediaciones, sin que hubieran tenido datos antes sobre su posible paradero. Su búsqueda se había dado a conocer desde distintos perfiles de organizaciones en redes sociales. Así, la Asociación del Voluntariado de Protección Civil y Emergencias de Granada solicitó colaboración para encontrar a este hombre.