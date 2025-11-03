López (CCOO-A) ve "fracasado" el modelo sanitario de Moreno: "Hay más dinero que nunca, pero más problemas que nunca"

CÓRDOBA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López, se ha referido este lunes al proyecto de presupuestos de la Junta de Andalucía para 2026, aprobado por el Gobierno andaluz del PP que preside Juanma Moreno, y ha afirmado que para la sanidad "hay más dinero que nunca, pero hay más problemas que nunca. El modelo Moreno Bonilla ha fracasado" y, por eso, "queremos que dé marcha atrás con las privatizaciones y las externalizaciones y que reconozca los derechos de los profesionales sanitarios".

En este sentido y en declaraciones a los periodistas antes de participar en Córdoba, junto al secretario general de CCOO, Unai Sordo, y la secretaria general de CCOO de Córdoba, Marina Borrego, en una asamblea de delegados de su sindicato, Nuria López ha dicho que le parece "sorprendente" que, "después de siete de gobierno del Partido Popular, en los que cada año hemos escuchado que es histórico el presupuesto en sanidad, que hay más dinero que nunca, lo que no entendemos es por qué hay más problemas que nunca".

Además, según ha lamentado, "a los trabajadores los expulsa, porque no se les ofrecen contratos estables, porque no se les suben los salarios, porque se les maltrata y porque no se les da las carreras profesionales", y a ello se suma el que "se ha quitado la compra única de medicamentos y desperdician 200 millones de euros en los presupuestos".

En consecuencia, para CCOO-A, "el modelo del Partido Popular, el modelo de Moreno Bonilla de privatización, de desagüe de lo público a lo privado, de maltrato a los trabajadores es lo que hace que esté fracasando la sanidad pública de Andalucía y, por tanto, no puede continuar así".

"Para nosotros, --ha proseguido-- es prioritario que se reconozca la labor que realizan los profesionales, los trabajadores sanitarios, y esa es la base de la calidad de la sanidad pública que queremos, una sanidad pública que necesita que todo el dinero del presupuesto no vaya a las privatizaciones y, por tanto, hay que revertirlas".

Es decir, según ha subrayado Nuria López, "lo que queremos es que dé marcha atrás en las privatizaciones y las externalizaciones y que reconozca los derechos de los profesionales sanitarios que, dicho sea de paso, le dicen una y otra vez que así no".

SIN "REGALITOS FISCALES"

En cuanto al proyecto presupuestario, en general, la secretaria general de CCOO-A ha dicho que en su sindicato analizarán, "desde la rigurosidad, todas y cada una de las partidas que el Gobierno andaluz ha puesto encima de la mesa. Pero tenemos claro cuál es nuestra prioridad", que es la de que "se reviertan los regalitos fiscales que hace el Gobierno andaluz" del PP.

A este respecto, Nuria López ha asegurado que, "de nada nos sirven a los trabajadores ocho euros para ir al gimnasio, el que pueda ir, cuando tenemos tremendas dificultades para tener una cita en el médico, cuando vemos cómo nuestras escuelas se caen a cachitos", y que "si un maestro está de baja no lo reponen rápidamente", y ello mientras "las universidades públicas se la ven y la desean para tener financiación suficiente", o que para estudiar "Formación Profesional hay que ir a los bancos para que nos den un crédito o cómo, por ejemplo, las personas dependientes siguen con las listas de espera".

Esas, según ha resaltado la dirigente sindical, "son las prioridades" que CCOO-A quiere ver si el Gobierno andaluz del PP "las tiene recogidas en los presupuestos, pero nos tememos que no, a raíz de lo que están diciendo", que "parece que el presidente de la Junta de Andalucía está más preocupado por presentar un libro para lavar su imagen, que en verdaderamente acabar con los problemas que tiene Andalucía".