Las magistradas de Violencia sobre la Mujer advierten de "disfunciones" en el Punto de Encuentro Familiar de Granada

Archivo - Fachada del punto de encuentro familiar de Granada. Archivo. - Antonio L Juárez - Europa Press - Archivo

GRANADA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las magistradas de las Secciones de Violencia sobre la Mujer de Granada han reclamado más medios para solventar las "disfunciones" que se están apreciando "desde hace años" en el desarrollo de visitas que deben llevarse a cabo de forma tutelada en el Punto de Encuentro Familiar de Granada.

Entre estas disfunciones apuntan a "retrasos e incluso paralizaciones en las fechas de comienzo del régimen de visitas o asignación de menos horas de las establecidas en la resolución judicial".

Estas situaciones son fuente de nuevos conflictos entre las partes que en última instancia "sufren los hijos menores", según han puesto de manifiesto las magistradas durante la última Comisión Provincial de Coordinación contra la Violencia de Género.

De hecho, ya se han presentado varias quejas en relación a paralizaciones en el inicio del régimen de visitas, según se desprende del acta de la comisión, consultada por Europa Press.

La magistrada de la plaza número 2 de la Sección de Violencia sobre la Mujer de Granada cree que "puede haber una saturación del servicio" pero urge a que el problema se resuelva con los medios técnicos y humanos necesarios, puesto que, según recordó a los presentes, "las resoluciones judiciales van a seguir dictándose".

Desde la Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública explican que el Decreto por el que se rigen estos centros fijan un plazo máximo de duración de estas visitas tuteladas de 18 meses, ya que se trata de normalizar las situaciones de crisis.

Ello, salvo supuestos excepcionales, entre ellos que exista violencia de género o que se emita informe en tal sentido por el Punto de Encuentro Familiar. En Granada, en el mes de enero de 2026 había 172 expedientes abiertos y 118 de ellos estaban superando los 18 meses. De ellos, de Violencia de Género eran solamente 43, el resto venían de los Juzgados de Familia.

El equipo técnico del Punto de Encuentro Familiar ha trasladado además que no son partidarios de prolongar más allá de 18 meses y lo han comunicado a los Juzgados de Familia, pese a lo cual "no han recibido respuesta", según puso de manifiesto en la reunión el responsable de la Junta.

En este contexto, llamó a hacer "un uso racional de los recursos y tener sensibilidad" cuando se recibe un informe del Punto de Encuentro Familiar comunicando la conveniencia de finalizar el recurso, animando a los Juzgados de Familia a atender los requerimientos del Punto de Encuentro Familiar y analizar "caso por caso".

Independientemente de ello, desde la Junta han informado de que se va a contratar un técnico más para atender estas necesidades, lo que implica que se va a ampliar el horario y permitir que se pueda aumentar el régimen de visitas.

PULSERAS ANTIMALTRATO

En esta misma comisión, celebrada a finales de marzo, también se abordó la problemática derivada de la falta de cobertura de los dispositivos telemáticos impuestos a los maltratores para controlar que cumplen las medidas de alejamiento.

La fiscal coordinadora de Violencia sobre la Mujer manifestó que este tema se está convirtiendo en "un problema grave que perjudica a las víctimas".

Según expuso a los miembros de la comisión, últimamente en los juicios por quebrantamiento el acusado y la defensa esgrimen que el dispositivo no funciona correctamente y que da problemas, lo que está propiciando "muchas absoluciones por esta cuestión".

Indica así la fiscal que hay un doble perjuicio, porque por un lado no se protege a la víctima y por otro está habiendo menos condenas.

La magistrada titular de plaza número 2 de la Sección de Violencia sobre la Mujer de Granada señaló al protocolo que existe desde hace años como otro de los problemas de estos dispositivos, lamentando que siga sin modificarse.

En la reunión se expusieron varios ejemplos de víctimas que no querían que se impusiera el dispositivo, puesto que cuando el maltratador se queda sin señal o sin batería llaman a las mujeres a cualquier hora para informarles, preguntarles si están solas e instarles a tener cuidado.

Situaciones que causan "ansiedad y depresión por las continuas incidencias", según se ha expuesto en la última Comisión Provincial de Coordinación contra la Violencia de Género, donde volvieron a ponerse de manifiesto que estas pulseras siguen sin funcionar correctamente y están generando "muchas incidencias".