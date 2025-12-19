Maíllo advierte de que "la educación pública no aguanta un tercer mandato de Moreno" en Andalucía

El coordinador federal de IU y candidato de Por Andalucía a la presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, atiende a los medios antes de un encuentro con representantes de la educación pública. - IU ANDALUCÍA

SEVILLA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y candidato de la coalición Por Andalucía a las próximas elecciones autonómicas, Antonio Maíllo, ha advertido este viernes de que "la educación pública no va a aguantar un tercer mandato" del líder del PP-A, Juanma Moreno, como presidente de la Junta.

Así lo ha señalado Antonio Maíllo en una atención a medios previa a un encuentro con representantes del sector de la educación pública en la sede de IU Andalucía en Sevilla en la que ha denunciado que los siete años de gobierno del PP-A de Juanma Moreno en la Junta han "deteriorado la escuela pública" en la comunidad autónoma "con una pérdida de casi 2.400 unidades escolares", y con un "proceso de privatización" equivalente al que, a su juicio, se está llevando a cabo con otros "servicios esenciales" como la sanidad y la dependencia.

El dirigente de IU ha agregado que, en materia de educación, "todo se ha agravado no sólo en la enseñanza no universitaria, sino también en la universidad", y al respecto ha señalado que "el debate sobre el futuro de las universidades públicas en Andalucía demuestra que (Juanma) Moreno Bonilla sigue la senda de (Isabel Díaz) Ayuso en Madrid".

"Digamos que el Partido Popular en Andalucía es Ayuso con cuatro años por detrás", por lo que el PP "nos va anunciando en Madrid lo que está haciendo en Andalucía", según ha abundado Maíllo, quien ha aludido en ese punto al "debate y confrontación" que la Junta "tiene con los rectores andaluces" como "todo un símbolo de la falta de compromiso con las universidades públicas", así como de "la aprobación, con una falta absoluta de rigor en los criterios de calidad, de universidades privadas, y con una necesidad de financiación" para las academias públicas que "están en seria amenaza de mantenimiento" con "los Presupuestos de la Junta y los acuerdos para 2026".

"Desde ese punto de vista, tenemos muy claro desde Por Andalucía cuál es el eje de recuperación y reconexión de un Gobierno andaluz al servicio de la sociedad", que debe pasar, según ha agregado, por una "defensa orgullosa de lo público", así como por "un compromiso de financiación, de atención y de planificación sostenida en favor de una escuela y de una educación que garantice igualdades, no sólo de oportunidades, sino de derechos de todo el alumnado", ha apostillado.

Y, según ha continuado, "sobre ese contexto" es sobre el que desde Por Andalucía quieren "abordar un debate educativo que adquiere una relevancia mayor con los problemas de la infrafinanciación de las universidades públicas, y que exige una respuesta contundente en Andalucía" por parte de "una izquierda y sectores progresistas que defiendan lo público y, por tanto, impulsen un cambio de gobierno" del PP, porque "la educación pública no va a aguantar un tercer mandato de Moreno" al frente de la Junta, según ha advertido para concluir.