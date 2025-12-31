Maíllo afea a Moreno que hable de "tolerancia" en su discurso navideño cuando "ataca a Amama por defender la sanidad"

Archivo - El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ofrece una rueda de prensa en una foto de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA, 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

El candidato de la coalición Por Andalucía a la Presidencia de la Junta en las próximas elecciones autonómicas, Antonio Maíllo, ha afeado al presidente andaluz, Juanma Moreno, que hable de "tolerancia" en su discurso navideño, ofrecido este miércoles por primera vez desde Málaga, cuando "ataca a Amama por defender la sanidad pública". El presidente de la Junta se ha comprometido "a hacer todo lo posible" en 2026 "por mantener a Andalucía en la senda de la convivencia y alejada de la división". "En estos tiempos de enfrentamiento y ruido, lo revolucionario es la tolerancia", ha subrayado.

Al hilo de esto último, Maíllo ha señalado en un audio remitido a los medios, que el presidente andaluz "ha dejado constancia" que vive en una "realidad paralela" y esa realidad "ha saltado por los aires, por ejemplo, con el escándalo en los errores del cribado de cáncer de mama o en el uso fraudulento del troceamiento de contratos del Servicio Andaluz de Salud".

"Moreno ha dejado claro en su discurso cuál es su preocupación para 2026, y es salvar su imagen", ha afirmado Maíllo. "El presidente de la Junta ha insistido siempre en intentar situarse por encima de todo, de partido, ideologías, pero desde luego lo que ha demostrado es que, si algo lo ha caracterizado, es que es el causante de los problemas que hoy sufren los andaluces".

En opinión del candidato de la coalición de izquierdas en los próximos comicios regionales, Moreno "no es equidistante, por mucho que él quiera machacar esa idea: siempre ha gobernado para los mismos, que son los que hacen negocio a costa de la vivienda, de la sanidad, de la formación profesional en educación, de la política de agua o medioambiente".

Por último, Maíllo ha manifestado que a Moreno "se le ha caído la careta", y, "sin lugar a dudas", va a ser "el último año que dé un discurso como presidente de la Junta de Andalucía, porque, precisamente, 2026 debe ser el año en el que haya un presidente y un gobierno con los pies en el suelo, comprometido con su gente y su tierra como queremos desde la coalición Por Andalucía", ha concluido.