Maíllo agradece desde Adamuz (Córdoba) su "solidaridad" y espera información del accidente con "transparencia"

El coordinador federal de IU y candidato de Por Andalucía a la Junta, Antonio Maíllo, en Adamuz (Córdoba) tras el accidente ferroviario. - JOAQUÍN CORCHERO/EUROPA PRESS

ADAMUZ (CÓRDOBA), 19 (EUROPA PRESS) El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y candidato de la coalición Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, se ha desplazado a Adamuz (Córdoba) para trasladar su agradecimiento por la "solidaridad" mostrada por sus vecinos tras el accidente ferroviario registrado este pasado domingo que ha provocado al menos 39 fallecidos, así como ha dicho que espera "con prudencia" más datos sobre lo ocurrido, con el deseo de que haya "total transparencia" al respecto.

Así lo ha señalado el dirigente de IU en una atención a medios desde Adamuz en la que ha dicho estar "absolutamente consternado" por lo sucedido, y ha trasladado su "pésame profundo a las familias de las víctimas mortales de este terrible accidente", así como su "solidaridad con aquellas víctimas que están recuperándose", a las que ha deseado "que haya recuperación".

De igual modo, Maíllo ha querido agradecer también "la acción rápida" de la Guardia Civil, la Policía y Protección Civil, así como ha apuntado que "ahora es momento de contar y de conocer con total transparencia" lo sucedido, y de "esperar con mucha prudencia" el desarrollo de "la investigación" y los datos de "las causas".

Ha explicado a lo largo de la pasada noche ha estado "en contacto con la jefatura de gabinete" del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, "que nos ha informado, igual que la Presidencia de la Junta de Andalucía".

El representante de IU ha señalado que ha acudido a Adamuz porque quería "transmitir solidaridad, afecto y agradecimiento a los hombres y mujeres de Adamuz, de la comarca y también de la provincia de Córdoba que se han volcado de manera ejemplar, dando lo mejor" de "una sociedad tan profundamente solidaria" en este momento "de tanta reflexión sobre la fragilidad humana".

Al hilo, Maíllo ha llamado a reflexionar sobre cómo, ante una tragedia como ésta, en la que "de pronto" a cualquier persona que viaja en tren se le "siega la vida", hay que valorar "cómo sale lo mejor de nosotros" como sociedad, y en esa línea ha incidido en destacar la "rapidez" con la que ha reaccionado "el pueblo de Adamuz".

"Me parece que ese es el mensaje más importante que tenemos que trasladar", ha dicho Maíllo a "la espera en los próximos días" de conocer "las causas que han motivado este atroz accidente", y de trasladar "toda la solidaridad con las víctimas y con las familias de los que han fallecido".

De igual modo, el dirigente de IU ha valorado que, hasta el momento, se ha dado "una coordinación, una acción rápida en todos los movimientos de todas las administraciones" implicadas, desde el Ayuntamiento de Adamuz, la Diputación de Córdoba, la Junta de Andalucía y el Gobierno Central, y ha considerado que supone "una lección" para aprender que "solamente desde la colaboración se pueden resolver los problemas" y "atender las prioridades", que en este caso "eran de carácter profundamente humano", para la "recuperación de las personas que estaban accidentadas, su acogimiento y resolver su traslado a los sitios de destino, y sobre todo" para atender a las personas heridas, para las que desea "su más pronta recuperación".

TONI VALERO TAMBIÉN SE TRASLADA A ADAMUZ

El coordinador general de IU Andalucía y diputado de Sumar por Málaga en el Congreso, Toni Valero, y el secretario general del Partido Comunista de Andalucía (PCA) y candidato de Por Andalucía por la provincia de Málaga a las próximas elecciones andaluzas, Ernesto Alba, también se van a desplazar a Adamuz, donde visitarán el lugar de los hechos y mantendrán un encuentro con el equipo de gobierno de este municipio cogobernado por Izquierda Unida.

El objetivo es "conocer de primera mano la situación tras el accidente ferroviario" e interesarse "por el desarrollo de las labores de los servicios de rescate y emergencia", según han informado desde IU Andalucía este lunes.

Valero ha mostrado su "admiración y orgullo por la rápida respuesta de servicios de emergencia y rescate ante un accidente tan grave y técnicamente complicado, y la solidaridad de un todo un pueblo volcado en ayudar". Ahora "lo principal es apoyar a familiares y allegados de las víctimas, heridos y personas afectadas" por este trágico accidente, ha añadido el líder de IU Andalucía.