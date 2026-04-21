Maíllo (Por Andalucía) sobre un posible pacto con el PSOE: "No quiero nada para mi, yo solo quiero cambiar el gobierno"

El coordinador federal de Izquierda Unida y candidato de Por Andalucía a la presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Maíllo, atiende a los medios de comunicación. - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y candidato de Por Andalucía a la presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, ha reiterado su objetivo de "cambiar el gobierno" en las próximas elecciones andaluzas del 17 de mayo.

"Yo lo que quiero es cambiar el gobierno. No quiero nada para mí, se lo digo así de claro. Busco el bienestar común y me siento muy satisfecho de dar pasos que pueden contribuir a ello", ha afirmado Maíllo preguntado este martes en 'El Programa de Ana Rosa' de Telecinco por un posible pacto con el PSOE-A tras los comicios.

En esta línea, el candidato ha querido marcar cierta distancia en algunas políticas con los socialistas, especialmente en materia de vivienda. "Nosotros creemos que damos más credibilidad en las propuestas de emergencia habitacional que vivimos en Andalucía y en el resto de España", ha señalado a la par que ha defendido que las propuestas de Por Andalucía "están más identificadas con mucha gente".

Maíllo ha vuelto a destacar el objetivo de "doblar los resultados" de la coalición obtenidos en 2022, en los que consiguió cinco escaños, para poder "cambiar el Gobierno". "Son batallas políticas que se tienen que dar. Yo aspiro a ganarla y si no se gana, pues habrá que asumirla", ha indicado.

"Tenemos un espíritu de conseguir persuadir a la sociedad andaluza de que hace falta cambiar a un gobierno que ha destrozado los servicios públicos, que no hace nada en vivienda y que necesita arropar a la mayoría social que no se siente cubierta por sus políticas", ha subrayado.

Sobre la unidad de la coalición, Maíllo ha destacado que la líder de Podemos Andalucía, Raquel Martínez, está "implicada, comprometida e ilusionada" con esta candidatura.

"Esto es una elección andaluza con capacidad y movilización de las organizaciones andaluzas", ha remarcado al mismo tiempo que ha vuelto a insistir en "un cambio de rasante" en el electorado a raíz del "Acuerdo de Viernes Santo", que según Maíllo está llevando a la coalición a "una tendencia al alza".



