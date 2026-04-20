Moreno desea no verse en el "trance" de tener que hablar con Vox, con el que no gobernará aunque no "tenga mayoría"

1079858.1.260.149.20260420212421 El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, presenta al presidente del PP de Andalucía en el encuentro ‘La Razón de... Juanma Moreno’, organizado por La Razón en la sede del periódico, a 20 de abril de 2026, en Madrid (España). La cita se enmarca dentro - Gabriel Luengas/EUROPA PRESS

MADRID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, ha manifestado este lunes que espera no verse en el "trance" de tener que sentarse con Vox tras las elecciones autonómicas del 17 de mayo y ha querido dejar claro que si es la lista más votada, pero no logra revalidar la mayoría absoluta, no gobernaría con esa formación.

Así se ha pronunciado Juanma Moreno durante su intervención en un acto de 'La Razón', en Madrid, donde ha sido presentado por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Pese a que las encuestas apunten la posibilidad de que revalide la mayoría absoluta, Juanma Moreno ha insistido en pedir "prudencia", apuntando que él ve un "riesgo potencial" en Andalucía cuando la gente le dice por la calle que va a "arrasar", porque eso no "es real".

Ha expuesto que a nadie le cabe duda de que el PP-A "va a ganar las elecciones en Andalucía, con el máximo respeto a lo que digan los electores": "Todo parece indicar que vamos a ganar ampliamente en Andalucía, pero a nosotros no nos sirve sacar un sobresaliente, que sería ser la primera fuerza, ganar en las ocho provincias de Andalucía, y sacar más de 10 ó 15 puntos o mucho más, a la segunda fuerza política, pero es que nosotros queremos una matrícula de honor, un cum laudem".

Ha indicado que con que PSOE-A, Vox, Por Andalucía y Adelante Andalucía, fuerzas políticas que también tienen representación parlamentaria, "sacaran un diputado más" sobre los que lograron en las elecciones de 2022, ya "hubiera perdido la mayoría".

"Yo lo que quiero es que entiendan los ciudadanos que esto es tremendamente complejo", ha dicho Juanma Moreno, quien ha indicado que la mayoría absoluta va a depender de "15.000 ó 20.000 votos, según dónde caigan esos restos de las provincias".

"Quiero advertir a los ciudadanos de Andalucía, y especialmente a aquellos que quieran apostar por la estabilidad y la seguridad, y que quieran que sigamos gobernando, que se lo tomen muy en serio porque aquí no hay nada ganado", ha dicho Juanma Moreno, quien ha advertido de esa "abstención blanda" que "nos puede jugar una mala pasada".

En cuanto a Vox, Moreno, que ha querido dejar claro que él es "moderado" y se entiende con todo el mundo, ha señalado que, no obstante y como es evidente, no quiere verse "ese trance" de sentarse con Vox. "Vox no tiene que equipos para gobernar, lo que es y se necesita experiencia y trayectoria, y su programa está muy alejado de la propia realidad".

"Yo lo que espero, deseo, es no verme en ese trance y no tener que sentarme a negociar con Vox, pero esa decisión es de los andaluces", ha indicado Moreno. Ha recalcado que si los ciudadanos quieren que "haya estabilidad y un gobierno unitario, lo tienen muy sencillo, aglutinar el voto en el PP, que es la única fuerza que puede gobernar ampliamente nuestra tierra".

Ha señalado que su objetivo es "gobernar sin Vox, con mayoría y sin mayoría".

Se ha mostrado convencido de que Vox ha cerrado un acuerdo con el PP en Extremadura porque se van a celebrar elecciones en Andalucía y no podría llegar al 17 de mayo "con bloqueo".