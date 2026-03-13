Maíllo apunta a una "responsabilidad política criminal" de Moreno por "dejación de funciones" con los cribados de cáncer

El coordinador federal de IU y candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, durante reunión con representantes de la Red Andaluza de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Parlamento de Andalucía (Foto de archivo). - Joaquín Corchero - Europa Press

GERENA (SEVILLA), 13 (EUROPA PRESS)

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y candidato de la coalición Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, ha atribuido este viernes una presunta "responsabilidad política criminal" al presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), por "dejación de funciones" ante el "colapso" generado en torno al programa de cribado de cáncer de mama de la sanidad andaluza.

A preguntas de los periodistas en una atención a medios en Gerena (Sevilla), el dirigente de IU ha reaccionado así a una información publicada este viernes por el diario 'El País' según la cual "los radiólogos" del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla "y sus jefes de servicio advirtieron ya de un "colapso" en las pruebas del cribado de cáncer de mama" a la administración andaluza en el año 2023, según ha explicado el propio candidato de Por Andalucía.

Antonio Maíllo ha considerado que esa noticia es "la confirmación de que el Gobierno de Moreno no sólo fue incompetente y negligente en la acción" en torno a este asunto, sino que "está empezando a tener una responsabilidad criminal, porque, a sabiendas de las advertencias que le habían hecho los técnicos del Virgen del Rocío de que el sistema colapsaba, miraron para otro lado" y "denegaron esa aceleración de las pruebas".

Eso "provocó que 2.317 mujeres con diagnóstico dudoso no fueran sometidas de nuevo a un cribado de cáncer de mama", según ha puesto de relieve el candidato de Por Andalucía, que ha criticado que, "en su desvergüenza manifiesta", el Gobierno del PP-A de Juanma Moreno "aún se ha negado a decir cuántas personas con cribados dudosos por el retraso se convirtieron en cribados positivos y, por tanto, con cáncer".

"Todavía no sabemos ni qué número de mujeres tuvieron cáncer ni quiénes han fallecido" en el marco de esta crisis, ha criticado también el dirigente de IU antes de añadir que el PP andaluz "está llegando al modelo valenciano y madrileño", al del expresidente valenciano Carlos Mazón y el de la dirigente madrileña Isabel Díaz Ayuso, que, según ha agregado, "es el modelo de negar los hechos; de cuando no se pueden negar, mentir", y de "cuando se le descubren sus mentiras, sentirse víctima frente a las víctimas, y cuando no, criminalizarlas, como han criminalizado a Amama", la asociación de mujeres con cáncer de mama que comenzó a advertir de los errores en dicho programa de cribados.

Para Maíllo, con la información publicada este viernes, "lo que se demuestra es que tuvieron una acción temeraria criminal" en la Junta de Andalucía, y "hay una responsabilidad política criminal de Moreno Bonilla en la dejación de funciones de una advertencia que se le hizo desde los técnicos del Virgen de Rocío sobre el riesgo de colapso" que se producía en torno a dichos cribados, según ha remarcado para concluir.