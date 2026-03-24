Maíllo apela a la movilización de la izquierda para dar la "sorpresa" en Andalucía el 17M y apartar a Moreno de la Junta

El coordinador federal de IU y candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, atiende a los medios de comunicación en el Parlamento de Andalucía, a 17 de marzo de 2026 en Sevilla (Foto de archivo). - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de IU y candidato de la coalición Por Andalucía a la presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, ha apelado este martes a la "movilización de la izquierda" como "clave" para propiciar una "sorpresa" en el resultado de las elecciones autonómicas ya convocadas para el 17 de mayo, y conseguir un "gobierno de cambio" en Andalucía que releve al que lidera el presidente del PP-A, Juanma Moreno, de quien ha indicado que "se le acumulan los problemas".

Así lo ha señalado el dirigente de IU en una entrevista en La 1 de TVE seguida por Europa Press al día siguiente de que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, anunciara la convocatoria de elecciones autonómicas en Andalucía para el próximo domingo 17 de mayo.

Antonio Maíllo, que el pasado mes de noviembre fue designado como candidato a la presidencia de la Junta al frente de la coalición Por Andalucía --que integra a IU, Movimiento Sumar e Iniciativa del Pueblo Andaluz-- ha sostenido que Moreno ha elegido la fecha del 17 de mayo como jornada electoral porque "era la más tempranera de las posibilidades que tenía, y se le acumulan los problemas que quiere atajar con una convocatoria electoral que no le haga más difícil el final de legislatura".

En esa línea, Maíllo ha aludido al "cabreo" que detecta entre los andaluces por la situación de la sanidad pública, o a que haya familias que "tienen que pagar 4.000 euros" para que uno de sus hijos realice "un ciclo formativo" de Formación Profesional.

"Ese desgaste cotidiano es el que realmente le preocupa a Moreno Bonilla, porque es el que debe ser el centro del debate andaluz", según ha abundado el candidato de Por Andalucía, que ha avisado de que se va a producir "una movilización masiva para protestar por su destrozo de la sanidad pública", y el presidente de la Junta "no quiere que en puertas de unas elecciones eso vaya a crecer y le perjudique sus expectativas electorales".

Para Maíllo, la "gestión" de Moreno al frente de la Junta se resume, por un lado, en "un destrozo consciente de los servicios públicos", que "en sanidad es evidente", y en un "boicot" a la Ley estatal de Vivienda, cuya aplicación "hubiera permitido tasar y bloquear los disparatados precios de alquiler" en las "zonas tensionadas" de las "grandes ciudades", según ha agregado.

DAR LA "SORPRESA" FRENTE A LAS ENCUESTAS

En este contexto, Maíllo ha avisado de que "en Andalucía siempre se han dado grandes sorpresas" respecto a las encuestas, y ha citado los casos de las elecciones de 2012, cuando "todas las encuestas" pronosticaban una victoria del PP-A de Javier Arenas que finalmente resultó insuficiente porque no obtuvo mayoría absoluta, y las de 2018, cuando la entonces presidenta socialista de la Junta, Susana Díaz, "perdió el gobierno" pese a que "todas las encuestas le daban" que lo iba a revalidar.

"Andalucía tiene experiencia en dar sorpresas", ha aseverado Maíllo, que ha sostenido que Moreno ya "ha perdido la mayoría absoluta" que logró en los comicios de junio de 2022, tras lo que se ha valido de una expresión coloquial para señalar que el líder del PP-A tuvo hace cuatro años "una flor en el culo", porque logró "los últimos seis escaños de seis provincias" para el PP-A que le permitieron vencer con mayoría absoluta de 58 diputados.

Preguntado acerca de si de cara a dichas elecciones la izquierda puede "rentabilizar el apoyo de una gran masa social al 'no a la guerra'" en Irán, Maíllo ha respondido que "el debate sobre la paz y sobre la guerra va a ser determinante", porque Moreno "no se ha posicionado" y no ha elevado "la voz de dignidad y de soberanía" ante las bases estadounidenses de Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla) que suponen "una gran amenaza".

Al respecto, el dirigente de IU ha valorado que el Gobierno de España del que forma parte su coalición a través de Sumar, socio del PSOE, ha "impedido que se utilicen" esas bases en dicha guerra iniciada por Estados Unidos e Israel.

CREE QUE FEIJÓO "VA A VENIR POCO EN CAMPAÑA" A ANDALUCÍA

De igual modo, Maíllo ha augurado que el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, "va a venir poco en campaña" electoral a Andalucía porque Moreno tiene "grandes contradicciones" con el presidente de su partido y "una posición profundamente incómoda en torno a la estrategia" nacional de su formación.

Además, ha apuntado que el dirigente 'popular' andaluz quiere apelar al voto de los andaluces "para que no gobierne Vox", y "ese debate valió en 2022", pero "ahora ya no cuela, porque se ha deteriorado mucho la gestión en estos cuatro últimos años, sobre todo en los servicios públicos, y hay un desgaste cotidiano" que se ve en el "malestar de la gente que hace uso" de ellos, ha incidido.

Para el dirigente de IU, los andaluces deben "tener claro" que, "si puede, Moreno va a gobernar con Vox", y hay que tener en cuenta "las consecuencias que eso va a tener" en la "profundización" de "privatizaciones" que ya "está desarrollando" el PP, según ha abundado Maíllo, que ha señalado que su "reto" como candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía es "movilizar a la gente y convencerla de que, si se movilizan, podemos cambiar el gobierno".

Maíllo también ha sostenido que en la izquierda andaluza están "más preparados que antes" para afrontar estas elecciones, después de que la coalición Por Andalucía haya ya "nombrado a todos los candidatos en las provincias" y elaborado un programa electoral que ya han presentado. Además, ha reivindicado que el proyecto al que representa cuenta con "más de 800 concejales" en ayuntamientos andaluces e incluso forma parte de "gobiernos municipales".

"Somos un proyecto de voluntad de gobierno y con soluciones para Andalucía", una comunidad que "tiene solución", según ha sentenciado Antonio Maíllo antes de concluir que "desde esa expectativa de ilusión, de optimismo, de creencia y confianza en nuestra tierra, podemos movilizar a una izquierda que ahora mismo está viendo qué va a hacer", y cuyo "éxito o fracaso va a tener mucho que ver con la capacidad de movilizar" en Andalucía a los ciudadanos y lograr que el 17 de mayo "salgan del sofá y voten Por Andalucía", según ha finalizado.