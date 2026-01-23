Maíllo espera "máxima transparencia" sobre las causas del accidente de Adamuz (Córdoba) y denuncia la "miseria" de Vox

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) candidato de la coalición Por Andalucía a la Presidencia de la Junta en las próximas elecciones, Antonio Maíllo, durante su visita a Adamuz (Córdoba). (Fotografía de Archivo) - Joaquin Corchero - Europa Press

SEVILLA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de IU y candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, ha apelado este viernes a la "responsabilidad" y "prudencia" ante la tragedia ferroviaria de Adamuz (Códoba) y ha confiado en la "máxima transparencia" sobre las causas del accidente que se están investigando, mientras que ha denunciado a los "miserables" de la "extrema derecha" de Vox que, desde el primer día, "quieren sacar rentabilidad y hacer caja" con este suceso.

En declaraciones a los medios de comunicación en Sevilla, Maíllo, que ha lamentado el fallecimiento de 45 personas y ha trasladado su pésame a las familias, ha manifestado que frente a una sociedad ejemplar en la conmoción del dolor, están aquellos "indecentes que con actitudes miserables quieren aprovechar hasta las muertes de personas para sacar rentabilidad partidista".

Un "ecosistema de la extrema derecha", según ha indicado, que es "absolutamente indecente": "La sociedad tiene que hacerle ver que no puede ser rentable esa miseria moral en la política ni andaluza ni española".

Para Antonio Maíllo, hay "que señalar a los miserables que quieren sacar rentabilidad y hacer caja", y trasladar que "ser mala persona no puede ser rentable políticamente".

"Tenemos que señalar a esa extrema derecha que siembra odio y no me puedo creer que haya gente que piense seguir votando a Vox después de escuchar a estos miserables durante estos tres días, aprovechándose de una tragedia que ha provocado 45 muertes", ha agregado el dirigente de Izquierda Unida, que ha interpelado "a esa gente que está en esa simpatía ahora a la extrema derecha a que no premien la desvergüenza y no se conviertan en personas miserables apoyando a los miserables".

Se ha mostrado convencido de que la inmensa mayoría de la sociedad "se sitúa en los parámetros en los que nosotros nos situamos de pedir prudencia, transparencia, claridad, honestidad y conclusiones derivadas" de la investigación que se está desarrollando sobre las causas del accidente.

"Máxima transparencia, explicación, y confianza en los técnicos que están desarrollando los informes que sacarán conclusiones", ha señalado Maíllo, quien ha apuntado que sobre esa información y conclusiones, su partido tomará "las posiciones políticas oportunas".

"Ahora mismo lo que hay que exigir es responsabilidad, prudencia, transparencia máxima y explicaciones conforme vayan saliendo los informes de los técnicos que están sobre el terreno", ha añadido.

Y ya cuando estén las conclusiones, según ha señalado, se "determinará la responsabilidad política, si la hubiera, y, sobre todo, decisiones y posiciones políticas que nosotros vamos a tomar con contundencia, pero cuando toque, no en este momento, sobre especulaciones". "Nos parece una barbaridad, nos parece una indecencia además que la dinámica de los bulos sea la que se imponga", ha apuntado.

"La contundencia cuando toque y tengamos información firme de las causas que han motivado el accidente", ha recalcado.

Asimismo, Maíllo ha manifestado que le parece "absolutamente justificado" que el Gobierno andaluz otorgue una de las medallas de Andalucía por el 28F, día de la comunidad, al pueblo de Adamuz, como se ha pedido desde distintos partidos y ámbitos sociales.

Ha destacado que los vecinos de Adamuz, en su actuación solidaria y espontánea tras el accidente, dieron una "lección al resto del país", y ha destacado "ese sentimiento profundo de comunidad que hay en los pueblos andaluces".