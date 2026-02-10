Maíllo (IU) acusa al PP de "dañar a la sociedad" con la vivienda y pide medidas "valientes"

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo. Imagen de archivo. - Joaquin Corchero - Europa Press

SEVILLA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, ha acusado al Partido Popular (PP) de "generar un daño social con la vivienda", al tiempo que ha afirmado que "existen soluciones políticas para este problema. La vivienda tiene solución, pero se requiere valentía para tomar medidas".

En declaraciones a los medios tras reunirse con representantes de colectivos por el derecho a la vivienda en el Parlamento, Maíllo ha subrayado que "es necesario adoptar medidas basadas en un principio fundamental, la vivienda es un derecho humano y no puede ser un objeto de negocio".

En este sentido, ha explicado que "partiendo de ese principio, debemos atrevernos a limitar los precios del alquiler, eliminar la proliferación de pisos turísticos que son incompatibles con el derecho a la vivienda, fomentar la oferta de alquileres asequibles y, por supuesto, crear un parque público de viviendas. Esto incluiría la expropiación de uso de viviendas vacías para ponerlas al servicio de las familias que necesitan ejercer este derecho humano".