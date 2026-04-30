Maíllo pide transparencia a la Junta y el Gobierno por el accidente de Adamuz: "La respuesta debe ser la verdad"

El candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, interviene en Sevilla en el ciclo electoral organizado por Europa Press Andalucía con motivo de los comicios autonómicos del próximo 17 de mayo. - María José López - Europa Press

SEVILLA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y candidato de Por Andalucía a la presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, ha pedido "máxima transparencia" al Gobierno central y andaluz en relación a esclarecer las causas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba).

"Con ese tipo de accidentes hay que responder con mucha transparencia y explicaciones, se lo merecen las víctimas. Sea cual sea la respuesta, ésta debe ser la verdad", ha afirmado Maíllo en un encuentro informativo incluido en el ciclo electoral organizado por Europa Press en Sevilla con motivo de las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo celebrado en la sede de la Fundación Cajasol.

En este sentido, ha pedido explicaciones a la Junta sobre el "colapso del teléfono de emergencias" y al Gobierno central ha remarcado su petición de transparencia. "Conocer la verdad no siempre ha ocurrido en los grandes accidentes y las grandes tragedia de nuestro país, recuerden el 11M", ha señalado.

Asimismo, el candidato de la coalición ha querido hacer una reflexión sobre el impacto del accidente en la sociedad. "Esto demuestra la fragilidad en la que nos movemos, olvidamos lo esencial de la vida", ha compartido en el encuentro.

Por otro lado, en relación con las infraestructuras, Maíllo ha reclamado las competencias sobre el transporte autonómico. A esta propuesta, ha defendido la necesidad de una ley para "proteger" el sector del taxi "de la ley de la selva de los VTC".

"Nosotros vamos a hablar tanto con los ayuntamientos como con el Gobierno central para establecer que los transportes modelo autonómico también se vincule a una tarifa plana. Teniendo las infraestructuras y las competencias podamos mejorar la red de conexión ferroviaria", ha concluido.