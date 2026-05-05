Maíllo reivindica "la compasión y la empatía" para "mandar a Moreno a la oposición": "El lío eres tú"

El candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, en el Albaicín de Grananda durante la atención a los medios para presentar propuestas en materia de turismo. - Álex Cámara - Europa Press

LA ZUBIA (GRANADA), 5 (EUROPA PRESS)

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y candidato de la coalición de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha reivindicado "la compasión y la empatía" con las personas vulnerables en la defensa de los servicios públicos para movilizar al electorado de cara a las elecciones autonómicas del próximo 17 de mayo.

"Lío es el que tiene montado Moreno en la sanidad, lío es cuando promueves ciclos formativos a la privada y se lo quita a la pública, lío cuando se espera tres años para esperar la dependencia. Moreno el lío no lo tienes tú, el lío eres tú", ha afirmado Maíllo en un acto de campaña en La Zubia (Granada).

El candidato de la coalición ha puesto en valor el papel de Sumar dentro del Gobierno central con la aprobación de la reforma laboral y el aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). "Hemos hecho reformas porque queremos ser útiles a la mayoría trabajadora. Nosotros queremos ser una izquierda útil y para transformar", ha remarcado.

Maíllo ha puesto el foco en la situación de las universidades públicas y ha asegurado que derogará la actual ley de universidades andaluzas. Asimismo, en referencia a Granada, se ha solidarizado con las reivindicaciones de las condiciones laborales de los investigadores de los institutos biosanitarios.

"Nosotros vamos a reconocer esa misma consideración, porque el mejor servicio público es el que tiene en condiciones dignas a los trabajadores que sirven en ese servicio público", ha subrayado.

En materia provincial, el candidato de la coalición ha hablado sobre la situación de la agricultura. "Tenemos un plan para apoyar al pequeño y mediado agricultor y ganadero Esta provincia es muy importante para evitar el vaciamiento de los pueblos y sin pueblo no existe Andalucía", ha subrayado.

En este sentido, Maíllo ha remarcado que la campaña "va creciendo y acumulando simpatías" y ha hecho un llamamiento a militantes y simpatizantes a "ganar la batalla de la cotidianidad" frente al discurso de Vox.

"No hay que caer en que sean el centro del debate hay que derrotarlos, hay que salir del armario de nuestra prudencia y disputarle el discurso en la cotidianidad", ha señalado Maíllo en referencia a la propuesta de 'prioridad nacional' de Vox.

En esta línea, Maíllo ha remarcado que "ha salido de la zona de confort", en referencia a su trabajo como profesor, para trabajar ante "un momento histórico por el auge del fascismo".

Una idea que estuvo presente en el debate electoral celebrado en RTVE este lunes, el coordinador federal de IU ha puesto en valor su papel como "los únicos que después de cada crítica planteaban una solución".

"Si salen los números, Moreno se va a la calle y nosotros vamos a gobernar y vamos a recuperar la sanidad pública y vamos a dar a la dependencia la dignidad a las personas que después de tantos años trabajando merecen una atención. Nosotros salimos a ganar", ha apostillado Maíllo.