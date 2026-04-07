Maíllo subraya que Por Andalucía "tiene soluciones para la vivienda" y reta a Moreno a apoyar el decreto del Gobierno

Antonio Maíllo, entre Rosa Rodríguez y Marina Borrego, en la sede de CCOO de Córdoba. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Maíllo, ha destacado que la coalición que encabeza "tiene soluciones para la vivienda, como la tiene para los servicios públicos", en contraposición al presidente de la Junta de Andalucía y candidato a la reeleción por el PP, Juanma Moreno, al que ha retado a instar a los diputados andaluces de su partido a que validen en el Congreso el decreto sobre vivienda, aprobado por el Gobierno de España, que establece medidas urgentes, como la prórroga de contratos y la congelación de subidas de alquiler hasta finales de 2027.

En este sentido y en declaraciones a los periodistas en Córdoba, Maíllo, quien ha estado acompañado por la cabeza de lista de Por Andalucía en dicha provincia, Rosa Rodríguez, ha avisado que en la capital cordobesa, como en otras ciudades andaluzas, "se está despoblando el centro en favor de pisos turísticos", cuya proliferación debe paralizarse "ya", porque "una vivienda turística es incompatible con el derecho a la vivienda".

Ante esta situación, tienen "una propuesta desde Por Andalucía", con "soluciones para la vivienda en Andalucía" y con "soluciones también en España, con un real decreto de vivienda que estamos desarrollando para convencer a los grupos parlamentarios de que se ratifique", lo que supondrá un "beneficio concreto en Andalucía", el de más de "166.000 personas", gracias a un real decreto que da "seguridad y certidumbre a gente que como no se le prorroguen los contratos de alquiler les pueden subir entre el 40 y el 70%" el alquiler.

Por eso, Maíllo ha preguntado al candidato del PP a la Presidencia de la Junta y actual presidente, Juanma Moreno "qué va a hacer con el real decreto", si va a "hacer que sus diputados y diputadas andaluces miren para otro lado, como ha estado mirando en otras ocasiones", o tendrá "la audacia política de decirles que voten en favor de los intereses de los andaluces, que están ahora mismo temerosos porque sus contratos no puedan ser prorrogados".

El también coordinador federal de IU tiene claro que Moreno "no va a defender los intereses de los inquilinos en Andalucía y, además, lo demuestra con su incumplimiento de Ley de Vivienda y con una ley infame de vivienda andaluza", que Por Andalucía va a "derogar" si llega al Gobierno andaluz tras las elecciones autonómicas del próximo 17 de mayo.

De este modo, en Por Andalucía van a concentrar sus esfuerzos en lograr la "ratificación del derecho a la vivienda" porque les "parece que es de justicia y porque es algo que beneficia materialmente a la sociedad andaluza", añadiendo Maíllo que "hay que romper con ese mantra de que la vivienda no tiene solución", pues "claro que tiene solución, lo que pasa es que no la tiene con este Gobierno" del PP en Andalucía.

En consecuencia, Maíllo ha dicho que "quien quiera que siga la vivienda como está, que vote al Partido Popular. Pero quien quiera que la vivienda tenga un alquiler asequible, o vivienda a un precio público", para que así "se garantice una vida tranquila a la mayoría social andaluza, deben hacerlo por una coalición como por Andalucía, que tiene soluciones para la vivienda como lo tiene para los servicios públicos".

Maíllo ha hecho estas declaraciones tras mantener un encuentro, en la sede de CCOO Córdoba, con su secretaria general, Marina Borrego, quien ha explicado que le ha presentado "un análisis de la vivienda en Andalucía" realizado por el sindicato, que ya conocía, y han hablado de cómo en CCOO están "muy preocupados porque cómo la clase trabajadora, con los salarios" actuales, no puede "acceder a una vivienda digna, y en unas condiciones que permita tener un futuro", un proyecto de vida.

Ello, según ha precisado, afecta especialmente a los jóvenes, pero también a los mayores, a quienes "no tienen una vivienda, o tienen que vender su vivienda porque no está adecuada" y se ven obligados a mudarse a viviendas "que se están haciendo ahora en los locales comerciales", con entre 20 y 30 metros cuadrados. En CCOO creen que "es importante afrontar esto" y le han pedido a al candidato de Por Andalucía un "esfuerzo" al respecto.