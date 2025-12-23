Maíllo teme que el votante progresista "se desanime" si no ve medidas acordes a la "gravedad" de la crisis del Gobierno

SEVILLA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, teme que se "desanime al electorado progresista de izquierda si no se hace una lectura, y no se da una solución ni se toman las medidas proporcionales a la gravedad de la crisis" que ha afectado en los últimos días al gobierno de coalición del PSOE y Sumar al hilo de los supuestos casos de corrupción y acusaciones de acoso que afectan al ala socialista.

Así lo ha trasladado el dirigente de IU en una entrevista concedida a Europa Press en la que ha advertido de la "gravedad" del momento actual en ese sentido, y ha señalado que le "preocupa que la población que apoya al Gobierno deje de sentir que vale la pena ese apoyo".

En esa línea, ha defendido que los representantes de los partidos que sustentan al ejecutivo de coalición deben concentrarse en "escuchar bien a una población que tiene que recuperar y mantener" la idea de que "este Gobierno vale la pena".

"Ahí es donde creemos que debemos concentrar los esfuerzos", ha incidido Maíllo, quien ha agregado que, para ello, "hay que escuchar la indignación" que generan tanto la corrupción como "los casos de acoso", según ha advertido, y "responder con mucha contundencia", desde la premisa de que "las crisis sirven para solucionar los problemas".

El líder de IU ha abogado así por salir "fortalecidos de esta crisis y con las decisiones acertadas, con una agenda social intensiva en el Gobierno, una aceleración de las propuestas normativas, una política de vivienda mucho más ambiciosa de la que se está dando", y ha defendido que todo ello serviría de "refuerzo y alimento de la esperanza".

En esa línea, ha manifestado que el actual Gobierno "se mantiene si en la parte de la sociedad que lo apoya se mantiene la esperanza", porque es un Ejecutivo que "se basa en la confianza en el futuro, en la sociedad española", y "si no hay confianza, el caldo de cultivo está en proyectos individualistas como Vox, que se basan en la desconfianza, en el 'sálvese quien pueda', en la toxicidad y en el veneno", ha advertido.

SALIR "FORTALECIDOS" DE ESTA CRISIS

Por ello, Maíllo ha incidido en trasladar la idea de que "es muy importante que salgamos bien, fortalecidos" de esta crisis "y con una reconexión con los sectores que apoyan al Gobierno, que tienen que sentir que vale la pena seguir apoyándonos".

De igual modo, ha defendido que, ante "situaciones complicadas", deben "hablar" entre sí tanto las formaciones que integran la coalición de gobierno como "con quienes apoyan al Gobierno" y suscribieron "el acuerdo de investidura" de Pedro Sánchez y posibilitaron su reelección como jefe del Ejecutivo, como el PNV o Esquerra Republicana de Cataluña (ERC).

"Hay que escuchar a todos", ha proclamado Maíllo en esa línea y desde la premisa de que "hay que salir de esta parálisis y ser conscientes de que esta crisis no es como las anteriores", sino que es "más grave porque viene desde dentro".

El líder de IU ha apostado así por "escuchar también a las organizaciones que forman parte del apoyo de investidura" a Pedro Sánchez, "porque hay una coincidencia" en que "no vamos a permitir que la alternativa reaccionaria se abra paso", pero para ello "hay que actuar políticamente" y "no basta con decirlo", ha apostillado para defender en esa línea que "el papel de los grupos políticos que forman parte del proyecto de investidura tiene que ser escuchado y atendido con un acuerdo amplio, ambicioso y que canalice esa aspiración de un Gobierno que tome la iniciativa y que levante el vuelo".

Ha remarcado así que, "desde el principio", desde IU han trasladado que "hay un problema grave" en el PSOE que "repercute en el Gobierno", que "puede quedar paralizado si no se resuelve bien" por esa parte, y ha abogado por lanzar desde un punto de vista "constructivo" propuestas "políticas concretas que hagan pensar a la gente que este Gobierno merece la pena".

APELA AL "RESPETO" ENTRE LOS SOCIOS DE GOBIERNO

Por otro lado, preguntado por la idea que planteó la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, apostando por una remodelación del Gobierno por parte de Pedro Sánchez, que el presidente ha descartado, Maíllo ha señalado que "se puede no estar de acuerdo con una propuesta, pero lo que no se puede es frivolizar con ella", y en esa línea ha considerado que "el contexto de gravedad política en el que nos hemos centrado habría recomendado a algunos ministros (del ala socialista) evitar el uso de la ironía o el desdén como mecanismo de interlocución".

"Entre los interlocutores de un Gobierno tiene que haber respeto, igual que tiene que haberlo entre los interlocutores de la investidura", ha defendido Maíllo, quien ha subrayado así que "el respeto es muy importante para canalizar bien la búsqueda de soluciones".

Y, "desde ese respeto, respetamos que haya gente que no esté de acuerdo" o que, como en IU, veían "mejor" como "salida a la crisis" el concentrar "los esfuerzos en una reunión de la 'comisión de enlace', que para eso está, como mecanismo" para abordar el problema "desde el diálogo, la discreción y la lealtad que nos debemos al cumplimiento de un acuerdo de investidura", ha zanjado.