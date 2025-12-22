Sumar Andalucía anuncia que su coordinadora regional, Esperanza Gómez, encabezará la lista de Por Andalucía por Cádiz

Archivo - La parlamentaria autonómica del Grupo Por Andalucía y coordinadora de Movimiento Sumar Andalucía, Esperanza Gómez, en una imagen de archivo. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora de Movimiento Sumar Andalucía, Esperanza Gómez, será la cabeza de lista por la circunscripción de Cádiz para las elecciones autonómicas de 2026 de la coalición Por Andalucía, que conforma este partido con Izquierda Unida e Iniciativa del Pueblo Andaluz.

Así lo ha anunciado este partido por medio de un comunicado donde da cuenta que la semana pasada Iniciativa del Pueblo Andaluz, Izquierda Unida y Movimiento Sumar Andalucía, integrantes de la Mesa de Partidos que ha negociado la conformación de una alianza para las andaluzas de 2026, también "cerraron un acuerdo sobre las cabezas de lista de cada provincia", al margen de anunciar que continuarán "las negociaciones a la vuelta de las Navidades".

El cierre de los candidatos que liderarán las listas de cada circunscripción es un paso más que afianza el acuerdo entre IU Andalucía y Sumar Andalucía y, en paralelo, casi descarta la posibilidad de incorporar a Podemos Andalucía a esta confluencia, una de cuyas exigencias es excluir a Sumar de ese pacto.

Podemos Andalucía tiene designado ya a su propio candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Antonio Delgado, también diputado autonómico e integrante del Grupo Parlamentario Por Andalucía, que da cabida a IU Andalucía, Podemos Andalucía y Sumar Andalucía, y donde Podemos tiene la hegemonía con tres parlamentarios de los cinco que integran el grupo.

Esperanza Gómez ha asegurado que "este acuerdo es la respuesta a quienes piden una alternativa de progreso para nuestra tierra", así como ha afirmado que "estamos construyendo el hogar político de todas las personas que creen que otra Andalucía es posible: una más justa, más verde y más libre".

Ha defendido que con este paso Por Andalucía "despeja el camino hacia los próximos comicios", mientras ha esgrimido que "la unidad es la mejor garantía para recuperar el futuro de la región y devolver a las andaluzas y andaluces la confianza en los servicios públicos y el bienestar perdido en los últimos siete años de gobierno de Moreno Bonilla".

Sumar Andalucía ha sostenido que el reparto de los números uno por provincia es una muestra de que "Izquierda Unida, Iniciativa del Pueblo Andaluz y Movimiento Sumar han ratificado su acuerdo estratégico de colaboración dentro de Por Andalucía, con Antonio Maíllo como candidato".

Ha sostenido este partido que Por Andalucía aspira a ser "la gran apuesta de transformación para los próximos comicios, con un proyecto de gobierno sólido para nuestra tierra, capaz de dar respuesta a los retos de la comunidad y frenar el deterioro de los servicios públicos".

En este sentido ha argumentado que Por Andalucía "no será solo una suma de siglas" y ha sostenido que "la coalición está dando pasos firmes para asentar las bases de un proyecto serio, solvente, con los pies en la tierra, alejado del ruido y centrado en la gestión de lo cotidiano", ámbito donde ha apelado a su "compromiso innegociable con la sanidad pública, con una educación pública de calidad y una apuesta firme con los servicios sociales".

Ha defendido Sumar la aspiración de ser "una herramienta política capaz de devolver la ilusión a la mayoría social progresista que actualmente no se siente representada en ninguna otra formación".