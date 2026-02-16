La Mancomunidad Campiña Sur Cordobesa impulsa una formación pionera en biodiversidad agraria y custodia del territorio

La Mancomunidad Campiña Sur Cordobesa presenta en Montilla la formación pionera en biodiversidad agraria y custodia del territorio. - MANCOMUNIDAD CAMPIÑA SUR CORDOBESA

MONTILLA (CÓRDOBA), 16 (EUROPA PRESS)

La Mancomunidad Campiña Sur Cordobesa ha presentado este lunes en Montilla la Formación en Biodiversidad Agraria y Custodia del Territorio, un programa gratuito que va estar impartido por la Fundación Somos Naturaleza que combina teoría, práctica y trabajo en fincas reales, y dirigida a agricultores, propietarios y gestores de fincas, personal técnico de medio ambiente, entidades conservacionistas y cualquier persona interesada en mejorar la sostenibilidad de su territorio.

Según ha informado la Mancomunidad, se trata de la primera acción del proyecto Horizonte Campiña Sur 2030: Sabor, Tierra y Futuro, subvencionado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que enmarca una estrategia comarcal que se desplegará en los 12 municipios del territorio para impulsar un modelo de desarrollo basado en la alimentación saludable, la sostenibilidad y la puesta en valor del producto local.

Con un presupuesto de 170.400 euros, el proyecto busca reforzar capacidades locales, fortalecer el tejido social y avanzar hacia un modelo de desarrollo sostenible que beneficie al conjunto de la comarca.

El presidente de la Mancomunidad, Miguel Ruz, quien ha estado acompañado por el concejal de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Montilla, Valeriano Rosales, a quien ha agradecido la colaboración con la cesión del edificio SoleraLab, así como por la directora de la Fundación Somos Naturaleza, Mercedes García de Vinuesa, ha señalado que "la Campiña Sur es un territorio profundamente agrario y tenemos la responsabilidad de acompañar al sector en los nuevos retos como el cambio climático o la sostenibilidad ambiental".

En este sentido, ha aseverado que "esta formación es clave para reforzar las fincas, mejorar su resiliencia, conservar especies clave del entorno, y nosotros creemos en nuestros agricultores y queremos acompañarles para que apuesten por un modelo productivo que combine tradición, conocimiento, innovación y sostenibilidad".

Ruz ha subrayado también "la relevancia estratégica" del proyecto Horizonte Campiña Sur 2030, destacando que "se trata de una apuesta decidida por el futuro de la comarca, un proyecto que permite planificar de forma conjunta cómo queremos avanzar en sostenibilidad, en salud alimentaria y en la valorización de los productos locales".

Según ha expuesto, "Horizonte Campiña Sur 2030 nos da una hoja de ruta clara para fortalecer nuestro territorio desde lo que somos en esta comarca, es decir, destacar que somos un espacio agrario con identidad propia, con un enorme potencial y con una ciudadanía comprometida".

Por su parte, Rosales ha agradecido que Montilla sea sede del primer ciclo formativo y ha comentado que "el Ayuntamiento está comprometido con iniciativas que impulsen la sostenibilidad y el desarrollo económico del territorio, y por eso cedemos el Solera Lab para acoger esta formación que beneficiará a agricultores y profesionales de toda la comarca", a la vez que ha resaltado que "la colaboración institucional es esencial para avanzar hacia un modelo agrario más resiliente y competitivo".

INSCRIPCIONES ABIERTAS

Este programa gratuito, impartido en modalidad 'online' y presencial por la Fundación Somos Naturaleza cuenta con un total de 30 horas, que incluyen visitas a fincas de la comarca, va a centrar su contenido en estrategias de adaptación al cambio climático, custodia del territorio, alianzas en favor de una agricultura sostenible, biodiversidad funcional, cuidado del suelo y servicios ecosistémicos, restauración ecológica del paisaje agrario, e infraestructuras para fomentar la biodiversidad.

Las inscripciones pueden realizarse a través un formulario en la web de la Fundación Somos Naturaleza: 'https://forms.gle/ZadNfeVFcwMPiAt28'. El programa formativo comienza el jueves, 19 de febrero, en el Edificio Solera Lab de Montilla.