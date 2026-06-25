María Dolores Jiménez es reelegida presidenta de Construcor y se marca como prioridad la unidad empresarial en Córdoba

María Dolores Jiménez (centro), entre el presidente de Fadeco, Rafael Sánchez (izda.), y el presidente de la CNC, Pedro Fernández Alén (dcha.), en un encuentro esta semana. - CONSTRUCOR

CÓRDOBA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea General Electoral de la Asociación de Empresarios de la Construcción e Infraestructuras de Córdoba (Construcor) ha reelegido este jueves como su presidenta para un nuevo mandato a María Dolores Jiménez, quien, en su intervención ante los asociados, ha situado la unidad empresarial como el principal activo de la asociación y ha reclamado a los poderes públicos "un marco normativo más sencillo y estable" para un sector que afronta "un futuro lleno de incógnitas, en lo económico y en lo jurídico".

Según ha informado Construcor en una nota, Jiménez ha defendido, en primer lugar, un balance de gestión resumido en cifras y hechos, como el de que "Construcor ha duplicado su número de asociados en un solo año", y ha incorporado a "empresas de todos los subsectores" que intervienen en el sector de la construcción, la promoción inmobiliaria y las infraestructuras.

Junto a ello y bajo su mandato, Construcor ha "ampliado y reforzado" relaciones con sus organizaciones sectoriales, tanto en Andalucía, como en toda España, y ha reorganizado sus servicios internos de asesoramiento y gestión, tras el Plan Estratégico aplicado desde el año pasado, con "la creación de la Secretaría General Colegiada y la Dirección General".

La presidenta ha reivindicado el papel del tejido empresarial como "espina dorsal" del sistema económico, ya que son las empresas las que invierten, arriesgan y crean empleo, según ha subrayado, a la vez que ha defendido la actuación de las empresas "durante el reciente conflicto de los gruistas, un ejemplo de unidad sectorial nunca visto antes frente a la conflictividad".

En el plano reivindicativo, Jiménez ha trasladado a las administraciones públicas una triple demanda de "simplificación normativa, escucha institucional y estabilidad". Ha señalado especialmente el ámbito de la vivienda, donde ha criticado la existencia de "una maraña de trabas administrativas y una fiscalidad" que, según ha indicado, "encarece de media un 25% los precios finales".

La presidenta ha cerrado su intervención resaltando que Córdoba "está dando un salto, con una dinámica inversora y mejores perspectivas que otros territorios, y con un gobierno estable que aporta seguridad jurídica", y ha manifestado su "disposición" de Construcor a "la colaboración con las distintas administraciones, organizaciones sectoriales y colegios profesionales, para construir la Córdoba del futuro entre todos".