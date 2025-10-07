María Jesús Montero felicita a la escritora cordobesa Remedios Zafra tras conseguir el Premio Nacional de Ensayo 2025

SEVILLA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera del Gobierno y secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, ha trasladado este martes públicamente su enhorabuena a la cordobesa Remedios Zafra tras ser galardonada con el Premio Nacional de Ensayo 2025.

La también profesora universitaria e investigadora del Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha sido reconocida con el Premio Nacional de Ensayo correspondiente al vigente año 2025 por su obra 'El informe. Trabajo intelectual y tristeza burocrática' (Anagrama).

María Jesús Montero ha celebrado la concesión de este premio a Remedios Zafra (Córdoba, 1973) en un apunte en su cuenta en la red social 'X' en el que, además de trasladar su "enhorabuena" a la cordobesa, ha escrito que "hacernos pensar en estos tiempos de inmediatez, extrañamiento y deshumanizaciones siempre supone un estímulo".

El jurado que ha concedido el Premio Nacional de Ensayo ha elegido la citada obra de Remedios Zafra por "ser una reflexión sobre los objetos de la modernidad tardía, un homenaje a la libertad y a la pasión creativa y, a la vez, una fuerte crítica de las condiciones del rendimiento del trabajo intelectual en el presente por su violencia burocrática, tristeza administrativa y deshumanización tecnológica".

Además, el jurado ha señalado que 'El informe. Trabajo intelectual y tristeza burocrática' propone "una forma de 'revuelta radical', la de la reapropiación del tiempo y de la cultura como reactivadores del disfrute y del goce intelectual. Desde la belleza de su prosa poética, Remedios Zafra denuncia, con agudeza, los mecanismos de producción del presente que, desatendiendo lo humano, conducen a una autodisciplina que mata despacio la actividad creativa, y que atentan, principalmente, contra la salud de los empleos con la consiguiente precarización del sector", ha expuesto el jurado.

Entre las obras de Remedios Zafra figuran 'El bucle invisible', 'Frágiles', 'El entusiasmo. Precariedad y trabajo creativo en la era digital', 'Ojos y capital', '(h)adas', 'Un cuarto propio conectado', 'Netianas' y 'El informe. Trabajo intelectual y tristeza burocrática'.

Además, la autora cordobesa ha obtenido premios como el Internacional de Ensayo Jovellanos, el Anagrama de Ensayo, el Premio Estado Crítico, el Meridiana de Cultura, El Público a las Letras, el Málaga de Ensayo, el Premio de Investigación de la Cátedra Leonor de Guzmán y el de Ensayo Carmen de Burgos, entre otros.