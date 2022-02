Marín advierte que Ciudadanos no va a "hacer una caja de brujas" con la Faffe y defiende dejar fuera a Susana Díaz

SEVILLA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y líder de Ciudadanos en la comunidad, Juan Marín, ha advertido este viernes de que desde su partido no van a hacer de la comisión de investigación sobre la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) "una caza de brujas" y ha defendido dejar fuera de las responsabilidades políticas por las presuntas irregularidades a la expresidenta socialista Susana Díaz, al contrario que el PP-A y Vox.

"Nosotros no vamos a hacer de la comisión de la Faffe una caza de brujas, sino intentar realmente, en base a las personas que han comparecido y la documentación que tenemos, ser justos con una decisión que en este caso creemos que debería dejar fuera a la expresidenta", ha dicho Marín en declaraciones a periodistas durante su visita al Salón Internacional de Moda Flamenca (Simof).

Preguntado por la discrepancia con el PP-A, socio de Gobierno, en este asunto, ha respondido que no coincidir "es normal", porque son "dos fuerzas políticas distintas". "Esto tiene una serie de personas responsables, y entendemos que la señora Díaz en esta ultima etapa no participó de esas decisiones, independientemente de que cuando se le pidió que viniera a comparecer al Parlamento andaluz lo hizo, no así la señora (María Jesús) Montero, el señor (Javier) Carnero o el señor (Antonio) Ramirez de Arellano, que parece ser --tal como dijo la señora Díaz-- que tendrían algo que ocultar".

"Creo que hay que colaborar con el Parlamento, igual que hay que colaborar con la Justicia, y entendemos que la responsabilidad fue de quien fue y no de la señora Díaz, y parece que Vox y el PP sí lo entienden así", ha agregado. Con respecto a cuándo irán estas conclusiones al Parlamento andaluz, ha destacado que "el tiempo sinceramente es lo de menos, lo importante es que cuando se tomen las decisiones en el Parlamento se arroje luz sobre uno de los casos de corrupción más flagrantes que ha habido en este país".

"De una etapa socialista, que no la pueden negar, con expresidentes socialistas, y con muchos altos cargos implicados. La faffe no es solamente una cuestión de un señor que cogió una tarjeta y se gastó el dinero de los desempleados andaluces en clubes de alterne, es mucho más. Y cuando hemos podido descubrir en la comisión que había un otorgamiento de un cheque en blanco para que determinadas personas pudieran hacer lo que les daba la gana con el dinero de los andaluces, pues como usted comprenderá eso me pone las carnes de gallina. Así es como se ha venido actuando en Andalucía", ha resaltado.

Marín ha insistido en que "esto no va de prisas, lo importante es hacer las cosas bien" y que "los andaluces sepan lo que ha ocurrido". "Y lo que ha ocurrido es que los gobiernos de los expresidentes Chaves y Griñán dilapidaron el dinero de los andaluces precisamente en enchufar amiguetes, en llevar a cabo acciones que evidentemente cualquier andaluz se siente avergonzado que hayan sucedido en nuestra tierra".