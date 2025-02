Marlaska señala que el narcotráfico está "mucho más acorralado" y las narcolanchas vistas en el Guadalquivir "asediadas"

SEVILLA 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha sostenido este viernes que el narcotráfico "está mucho más acorralado" en España que hace seis años, tras la llegada de Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno de España y después de dotar de "más medios" a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como ha enmarcado en "un momento muy concreto" la presencia de narcolanchas en aguas del río Guadalquivir en el tramo correspondiente a Sevilla capital, y ha señalado que estaban "asediadas" por los servicios de vigilancia.

Así lo ha apuntado el ministro en una entrevista en Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, en la que ha incidido en defender que las operaciones contra el narcotráfico "se han incrementado" y "hay más medios" para ello, "porque se invierte para generar más seguridad".

"Cuando no se veía nada, cuando no había incautaciones, necesariamente era porque no había medios, porque no había operativos y porque el narcotráfico campaba a sus anchas", mientras que "cuando realmente se le pone cerco es cuando se ven todos estos operativos y los medios indicados", ha argumentado el titular de Interior.

Marlaska ha reconocido que ha visto las recientes imágenes de narcolanchas a la altura del Estadio de la Cartuja de Sevilla, pero ha rechazado que de ellas se pueda derivar una "sensación de impunidad".

Así, ha defendido que "hay que contextualizar" esas imágenes, y que "esas narcolanchas se vieron en un momento muy concreto, como de mala mar, y necesitaban visualizarse porque no podían estar en otro lugar, porque estaban realmente también siendo asediadas por nuestros medios de vigilancia y en esos parámetros".

"Esas son las circunstancias en las que tienen lugar esos hechos", ha remachado el ministro, que a continuación ha subrayado que en los últimos seis años "se han incautado más de 1.700 medios marítimos de las organizaciones criminales", así como se ha procedido a la detención de "más narcotraficantes" y habido "más operativos".

Marlaska ha agregado que cuando los narcotraficantes "se encuentran más cercados, actúan de otra forma" y "se tienen que visibilizar porque son objeto de un acorralamiento de los medios legales", y en los días en los que se vieron esas imágenes de narcolanchas en el Guadalquivir "había unas condiciones climatológicas que influyeron también en esa circunstancia", ha añadido para concluir.