Maroto asegura que "el Gobierno está comprometido con la cohesión social y territorial"

Reyes Maroto (c), junto a Sandra García y Francisco Reyes. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha asegurado este lunes que "el Gobierno de España está comprometido con la cohesión social y territorial" en lugares como Jaén y ha abogado por un trabajo conjunto desde las diversas administraciones ante "un reto que es de todos".

Así lo ha puesto de relieve a preguntas de los periodistas sobre si puede considerarse convergencia y reequilibrio territorial que la licitación de obras por parte del Ejecutivo central en la provincia jiennense en los últimos tres años sume apenas el dos por ciento del total licitado en Andalucía.

Al respecto, ha situado la cohesión social y territorial como "una de las palancas del Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia" de la economía española. "Estamos desarrollando todo un conjunto de líneas de actuación que busquen esa cohesión social y territorial y el desarrollo de nuevos proyectos del ámbito que compete a mi Ministerio, la industria, el comercio y el turismo, tiene un claro enfoque territorial", ha dicho.

En este sentido, ha incidido en que "el compromiso del Gobierno es reducir estas brechas". Así, tras aludir a "brecha de género" coincidiendo con la celebración este lunes 8 de marzo del Día Internacional de la Mujer, ha considerado que "sin duda hay una brecha muy importante, que es la brecha territorial, dentro de la propia Andalucía, pero de Andalucía también con otros territorios".

"Mi presencia aquí es también para trasladar al resto de autoridades, a la propia sociedad jiennense el compromiso del Gobierno con un reto que es de todos, No me gusta hablar de la España vaciada, me gusta hablar de la España de las oportunidades y para eso tenemos que trabajar junto las administraciones con el tejido empresarial, asociativo, proyectos de futuro", ha comentado.

Algunos, según ha añadido, los han "podido hoy conversar" en los encuentros que ha mantenido con el alcalde de Jaén, Julio Millán, y el presidente de la Diputación, Francisco Reyes, junto al que ha ofrecido una rueda de prensa telemática.

De este modo, han analizado "las oportunidades de Jaén en el marco de desarrollo de proyectos industriales". Además, se ha referido en concreto a un proyecto relacionado con el oleoturismo sobre el que Maroto ha dicho esperar que "vea pronto la luz".

"Una provincia, una ciudad donde el olivar, no solo es tradición, sino también progreso. Y desde el Ministerio de Turismo queremos acompañar para que el olivar se convierta también en un espacio de encuentro de muchos viajeros, turistas que van a encontrar una experiencia única visitando esta maravillosa provincia", ha manifestado.