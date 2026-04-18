Más de 140 reses recorrerán las calles de Beas de Segura (Jaén) del 23 al 25 de abril

Archivo - Dos toros 'ensogaos' en el recinto habilitado en Beas de Segura con motivo de las fiestas de San Marcos. - EUROPA PRESS - Archivo

BEAS DE SEGURA (JAÉN), 18 (EUROPA PRESS)

Un total de 144 reses se darán cita en el municipio jiennense de Beas de Segura entre los próximos 23 y 25 de abril con motivo de los tradicionales 'toros ensogaos'. Se celebran en honor de San Marcos, en una cita declarada Fiesta de Interés Turístico de Andalucía.

La presencia de las reses es el gran atractivo de una programación organizada por la Hermandad de San Marcos y que incluye también otras actividades, como los ciclos culturales taurinos, el Concurso de Aparejos o charlas sobre primeros auxilios y seguridad.

El pregón, a cargo de Víctor del Pozo, abrirá oficialmente las fiestas en un acto previsto a las 21,00 horas del 22 de abril, jornada en la que también se ha programado pasacalles y un encierro infantil con toros hinchables.

A partir del día 23 llegarán las de verdad, según ha indicado a Europa Press Juan Carlos Jiménez, que vive las fiestas por primera vez como presidente de la Hermandad. "Tenemos mucha responsabilidad y muchas ganas de empezar a mostrar el trabajo que llevamos haciendo, prácticamente, durante un año y con ganas de que empiece San Marcos y que la gente disfrute", ha afirmado.

En este sentido, ha explicado que "ya está todo organizado" en un evento que tiene "la seguridad como pilar fundamental", teniendo en cuenta el peligro que siempre conlleva la presencia de reses bravas. Este año serán 144 las que pasen por el recinto del 23 al 25 de abril, aportadas tanto por la cofradía como por las peñas 'sanmarqueras', que constituyen "una parte importantísima" de esta cita.

De hecho, la hermandad ha adquirido 16 toros, seis vacas y 20 becerras y el resto hasta ese total pertenecen a los citados colectivos particulares. Algo que refleja "la implicación social tan grande" que tienen los 'toros ensogaos' en Beas de Segura.

El 23 de abril comenzará la presencia de los animales en las calles, en el amplio recinto urbano que tiene como epicentro la plaza de San Marcos. Será a las 9,00 horas con el primer desencajonamiento protagonizado por las 'Reses del pueblo', incorporadas en 2022 a la programación.

Habrá 47, criadas en el pueblo por vecinos y que regresan a sus fincas sin tener que ser sacrificados tras el festejo, en lo que supone una excepción en el reglamento taurino de Andalucía que "reconoce la identidad de esta tradición".

En esta misma jornada, a las 17,00 horas, tendrá lugar el segundo desencajonamiento, conocido como San Marcos chico, donde se soltarán 20 becerras; mientras que "los días 24 y 25 son unas 77 reses entre toros y vacas".

El desencajonamiento más espectacular llegará el viernes por la tarde, a partir de las 14,30, tanto porque se suelta el número más elevado de animales como por reunir a los toros más destacados.

Ya el sábado, festividad de San Marcos, la jornada empezará temprano con la diana floreada y le seguirá, a las 7,30 horas, el cuarto desencajonamiento. Tras la misa y la procesión del santo, llegarán el quinto y sexto desencajonamientos, pervistos a las 13,30 y a las 17,00 horas, respectivamente.

Jiménez ha hecho hincapié en el papel fundamental de las peñas que, junto al esfuerzo de la hermandad, hacen posible que sean tan numerosas las reses y contribuyen a la vistosidad de esta cita.

Todo ello hace que cada año los 'toros ensogaos' atraigan a un importante número de visitantes para presenciar unos festejos que datan del siglo XVI y cuentan con la declaración de Interés Turístico de Andalucía. Ha animado a disfrutar de ellos, aunque siempre desde la responsabilidad para que transcurran con normalidad y no haya que lamentar incidentes reseñables.

ARROYO DEL OJANCO

San Marcos también se celebra en la cercana localidad de Arroyo del Ojanco. Igualmente, los 'toros ensogaos' se convierten en protagonistas, con cuatro desencajonamientos y sueltas previstos entre el 23 y el 25 de abril, en los que se reunirán más de 60 reses.

Además, se han preparado diversas actividades con motivo de esta festividad, como las jornadas sanmarqueras, la presentación de peñas, pasacalles y la bueyada infantil. La apertura oficial la marcará el pregón, previsto el 22 de abril a cargo de Ramón Ojeda.

En ambos municipios de la comarca de la Sierra de Segura se establece cada año un refuerzo de la Guardia Civil, tanto en materia de seguridad ciudadana como para el control del tráfico en sus inmediaciones. El dispositivo cuenta también con la implicación de Policía Local y Protección Civil, así como con la colaboración de los consistorios de Arroyo del Ojanco y Beas de Segura y de la hermandades de San Marcos.

Junto a ello, desde el Área Sanitaria Nordeste de Jaén se prepara un plan especial para reforzar la actividad asistencial durante las jornadas de mayor afluencia en las fiestas de San Marcos en estos municipios. Y es que, la población se incrementa notablemente, de forma que el objetivo es garantizar la atención de vecinos y visitantes.