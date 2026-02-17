Más de 1.500 escolares de 40 centros educativos de Córdoba participan en la nueva edición de 'Callejugando'

El diputado provincial Antonio Martín y la concejal Narci Ruiz muestran el cartel de la nueva edición de 'Callejugando'. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Más de 1.500 escolares de 40 centros educativos participan en la nueva edición de 'Callejugando', que organiza la delegación de Educación e Infancia del Ayuntamiento de Córdoba con el objetivo de recuperar los juegos tradicionales y devolverlos al espacio público, fomentando valores como la igualdad, la convivencia y la cohesión social entre los niños y niñas.

Según ha informado el Consistorio en una nota, el programa, que en esta edición ha ampliado su calendario pasando de una única cita a siete jornadas distribuidas por diferentes distritos de la ciudad, ha celebrado este martes su segunda jornada en Poniente Norte, concretamente en el barrio de Miralbaida.

Bajo el lema 'Compartiendo ganamos todos', han participado varios grupos del CEIP Tirso de Molina, CEIP Pedagogo, CEIP Julio Romero de Torres, CEIP Miralbaida y CEIP Noreña, que han desarrollado distintos juegos cooperativos y la actividad 'Trueque de libros', organizada por Sadeco.

La primera jornada tuvo lugar el pasado 3 de febrero en la barriada de Alcolea, bajo el lema 'Todos y todas cuentan a la hjora de jugar', y contó con la participación del CEIP Los Ángeles y el CEIP Joaquín Tena Artigas. Aunque estaba prevista en la calle, tuvo que trasladarse al interior del polideportivo para garantizar la seguridad del alumnado debido a la lluvia.

Aún quedan por celebrarse cinco jornadas, cada una en un distrito y centrada en una acción estratégica, el 10 marzo en la calle Libertador Sucre en el distrito Sur: 'Un mundo de juegos'; el 24 marzo en el Parque de la Asomadilla, en el distrito Norte: 'Agua en juego' junto a Sadeco; el 14 abril en los Jardines de Fidiana, en el distrito Sureste: 'Jugar no tiene fecha de caducidad' con la participación de estudiantes Erasmus noruegos; el 28 abril en la Plaza de Matías Prats, en el distrito Poniente Sur: 'Ritmo y diversión, menuda combinación', y el 8 mayo en el Vial Norte, en el distrito Centro: 'Europa unida por el juego'.

La delegada de Educación e Infancia, Narci Ruiz, ha subrayado que 'Callejugando no es solo una actividad lúdica, sino un proyecto de ciudad que apuesta por recuperar la calle como espacio seguro para la infancia".

En este sentido, ha destacado que "la gran acogida de los cursos anteriores nos ha llevado a extender el programa a varios barrios y en diferentes fechas, para garantizar que todos los niños y niñas cordobeses puedan participar de esta experiencia, que los enseña a divertirse compartiendo, conviviendo y aprendiendo a respetarse".