Más de 1.700 personas participan en talleres de Participación Ciudadana durante el curso 2025-2026 en Córdoba

Mujeres paticipan en los talleres socioculturales organizados por la Delegación de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Córdoba durante el curso 2025-2026. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 22 May. (EUROPA PRESS) -

Más de 1.700 personas paticipan en los talleres socioculturales organizados por la Delegación de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Córdoba durante el curso 2025-2026 en los diez distritos de la ciudad, dirigidos a públicos de todas las edades.

Según ha informado el Consistorio, en total, desde octubre hasta este jueves, cuando han finalizado, se han llevado a cabo más de 130 talleres con una temática muy diversa, como senderismo, baile, cine, fotografía, teatro, yoga, pilates, artesanía, adiestramiento canino, relacionados con el bienestar emocional o las nuevas tecnologías. Se han impartido un total de 9.663 horas de formación y actividades, distribuidas en distintos horarios y días de la semana.

La programación se ha desarrollado de forma gratuita y ha permitido la participación de jóvenes, personas mayores, niños, así como personas con discapacidad, consolidando estos talleres como espacios de convivencia, aprendizaje y desarrollo sociocultural.

Entre los talleres más destacados de este curso figuran los de 'Participación Infantil' y 'Paseos por Córdoba' en el distrito Centro, 'Cajón y Flamenco' en Sur, 'Participación Juvenil' y 'Elaboración de Jabones' en Sureste, 'Teatro' y 'Bailes Latines' en Levante, 'Manejo de Móvil' y 'Naturaleza' en Norte, 'Yoga' y 'Macramé' en Noroeste, 'Fotografía con Móvil' y 'Kpop' en Poniente Norte, 'Adiestramiento Canino' y 'Escuela de Espalda' en Poniente Sur, 'Memoria' en Periurbano Este y 'Dandyfit' en Periurbano Oeste.

La mayoría de talleres se ha desarrollado en los Centros Cívicos municipales y, en cada uno de ellos, como cierre de curso se han celebrado exposiciones y demostraciones de los trabajos realizados, así como encuentros entre alumnado, monitores y personal municipal.

La teniente de alcalde y delegada de Participación Ciudadana, Eva Contador, ha destacado que "estas actividades constituyen un importante espacio que, además de fomentar el desarrollo personal y el ocio saludable, favorecen el acercamiento entre la ciudadanía y el Ayuntamiento, impulsando la participación en asociaciones y colectivos vecinales".

La Delegación de Participación Ciudanana retomará su programación de talleres en octubre con el curso 2026-2027 y desarrollará además distintas actividades socioculturales durante el verano que se pueden consultar en la web de la Delegación de Participación Ciudadana.