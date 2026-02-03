Más de 20.000 personas solicitaron asilo en Andalucía en un año marcado por el desplome del reconocimiento en España

Archivo - Personas procedentes de Mali a la espera de asilo en imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Andalucía ha vuelto a situarse en el centro del sistema de asilo en España, con 20.013 solicitudes de Protección Internacional registradas en 2025, según el informe 'Más que cifras 2025', presentado este martes por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).

Según ha informado la CEAR en una nota de prensa, estos datos confirman el papel clave de la comunidad autónoma como territorio de llegada y acogida, en un contexto estatal marcado por el desplome del reconocimiento del derecho de asilo, situándose en un 11% y dando un giro a la mejoría experimentada el año anterior, cuando ya España estaba a la cola de la Unión Europea en el reconocimiento del derecho de asilo.

Dentro de Andalucía, Málaga fue la provincia con mayor número de solicitudes (4.162), seguida muy de cerca por Sevilla, que contabilizó 4.019 peticiones y se situó como la séptima provincia de todo el país con más solicitudes, solo por detrás de Madrid (43.585), Barcelona (13.386), Bizkaia (5.034), Santa Cruz de Tenerife (4.432), Málaga y Almería (4.106).

Pese a que las necesidades de protección a nivel global no han cesado de aumentar, el número total de solicitudes de asilo (144.396) descendió un 14% en España.

Esto supone la ruptura de la tendencia al alza de los últimos años solamente interrumpida por la pandemia, debido sobre todo a las políticas de externalización de fronteras y a la aplicación del nuevo Reglamento de Extranjería, que penaliza a aquellas personas que ven rechazada su solicitud de asilo, al no computarse su estancia en el país hasta la resolución de su expediente.

Esta última circunstancia ha provocado un descenso considerable de solicitudes a partir de su entrada en vigor el pasado 20 de mayo, especialmente de las presentadas por personas de Colombia (-64%), Perú (-66%) o Senegal (-57%).

La regularización extraordinaria anunciada a finales de enero es una oportunidad para paliar la irregularidad a la que se han visto condenadas miles de personas, entre ellas muchas que podrían merecer protección internacional.

Lo que sí aumentaron significativamente son las solicitudes de protección internacional de personas de Venezuela (+29%) y Mali (+50%), en gran parte debido a las políticas migratorias del nuevo Gobierno estadounidense y al recrudecimiento del conflicto en el país africano, respectivamente.

Por otra parte, destaca el alto número de resoluciones de asilo (160.663), casi un 67% más que en 2024, la mayor cifra desde la creación de la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) en 1992.

Según CEAR este hito se debe principalmente a la "automatización" en las respuestas que reciben ciertas nacionalidades (Venezuela, Colombia, Perú, Senegal, Mali o Burkina Faso), que implica que no siempre se lleve a cabo un examen individualizado y en profundidad de cada solicitud.

Como consecuencia, el stock de solicitudes pendientes de resolución es ligeramente menor que el año anterior, aunque aún 218.731 personas están a la espera de una decisión clave para sus vidas.

Además, entre las diez principales nacionalidades de origen destaca la irrupción de personas palestinas, somalíes o guineanas.

Por su parte, el descenso de un 62% en las llegadas a Canarias es fruto de los acuerdos de externalización de fronteras con países como Mauritania, Senegal o Marruecos.

Sin embargo, en el último año se han detectado embarcaciones que partían de más al sur del continente, lo que ha hecho que personas de Guinea, donde se siguen deteriorando los derechos humanos, aparezcan entre las principales nacionalidades de quienes buscan refugio.

Además, siguen aumentando las llegadas a través de la ruta de Baleares (+24,5%), lo que consolida un nuevo recorrido particularmente peligroso y largo desde Somalia, de hasta dos años de duración.

Por otro lado, las resoluciones negativas aumentan casi un 77%, representando el 42,5% del total (68.321), además de aumentar las archivadas, que suponen más del 10%.

En esta línea, en 2025 se presentaron 30.698 solicitudes de protección temporal de personas desplazadas de Ucrania en España, un 16,4% menos de las presentadas en 2024, y las personas de Mali concentran casi un 48% de las resoluciones favorables y cuentan con la mayor tasa de reconocimiento (más del 99%). Le siguen las de Burkina Faso (97%), Somalia (93%), Nicaragua (85%) y Palestina (76%).

Más de 3.000 personas solicitaron estatuto de apátrida y se resolvieron 2.242 expedientes, lo que supone un aumento de más del 146%. Madrid, Andalucía y Cataluña vuelven a concentrar más de la mitad de las solicitudes, mientras que aumentan ligeramente las presentadas en Canarias y Euskadi.

En Andalucía y por provincias está en primer lugar Cádiz (2.910), seguida de Córdoba (1.801) Huelva (1.347), Granada (1.137), Jaén (531). Un año más, "apenas de cumplieron la mitad de los compromisos de reasentamiento desde terceros países". Principalmente fueron trasladadas personas Siria y Nicaragua desde Líbano y Costa Rica, respectivamente.