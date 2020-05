Más de 2,6 millones de habitantes de Málaga y Granada se unen este lunes al resto de Andalucía en Fase 2 de desescalada

SEVILLA, 31 May. (EUROPA PRESS) -

Más de 2,6 millones de habitantes de las provincias de Málaga y Granada se incorporan desde este lunes 1 de junio a la fase 2 del plan de transición a la "nueva normalidad" de la crisis del coronavirus tras ser autorizadas el pasado jueves por el Ministerio de Sanidad, sumándose así a las restantes seis provincias andaluzas para las que el Gobierno ya dio el visto bueno para su promoción a esa etapa hace una semana.

La Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía había solicitado al Ministerio de Sanidad el pase "inmediato" de Málaga y Granada a dicha fase 2, después de criticar la decisión del viernes 22 de mayo del Gobierno de mantener a dichas provincias en la fase 1 mientras que autorizaba la promoción al siguiente nivel de las otras seis provincias andaluzas desde el lunes 25 de mayo.

Tanto con el pase a Fase 1 como con la transición a la dos, el Ministerio de Sanidad adoptó una decisión distinta a la que le había solicitado la Junta de Andalucía, que en ambos casos pidió al Gobierno central la promoción de fase de las ocho provincias de la comunidad al unísono, algo que el Gobierno autonómico de PP-A y Cs ya ha anunciado que tiene previsto volver a solicitar de cara a la Fase 3.

La semana pasada, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, justificó la decisión de dejar a las provincias de Málaga y Granada en la Fase 1 estos días aludiendo al argumento de que, para pasar de fase, era necesario "haber estado un mínimo de 15 días en cada" una para conocer la evolución de la pandemia en esos periodos de dos semanas en la misma etapa del desconfinamiento, según abundó.

No obstante, al hilo de declaraciones posteriores del ministro de Sanidad, el consejero andaluz de Salud consideró que abría "la puerta al cambio de fase sin esperar 14 días", por lo que solicitó el avance inmediato a fase 2 de las provincias de Granada y Málaga porque "no hay motivo" para no tomar una decisión distinta "si presentan buena evolución", y ambos territorios "cumplen con todos los criterios identificados por el Ministerio, tanto epidemiológicos como de capacidad asistencial para pasar a fase 2".

PASE GLOBAL A FASE 3 EL 8 DE JUNIO CON MOVILIDAD INTERPROVINCIAL

En este sentido, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha insistido este domingo por videoconferencia al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en reclamar que el lunes 8 de junio el conjunto de la comunidad pase a la fase 3 de la desescalada, sin "dejar atrás, como hasta ahora", a las provincias de Granada y Málaga y que a partir de ese día se permita también la movilidad entre provincias.

Para reiterar la reivindicación que viene planteando en las últimas semanas, Moreno ha destacado que Andalucía se mantiene durante los últimos días como la comunidad con menor incidencia de casos de Covid-19 por cada 100.000 habitantes, con una tasa de 1,63 en los últimos 14 días, "nueve veces menos que la media nacional", y ha bajado este domingo del centenar de pacientes hospitalizados, con 99 ingresados, 34 de ellos en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

El presidente andaluz ha llegado a señalar que Sánchez no ha formulado "de manera explícita" pero sí ha considerado "razonable" que prácticamente toda España podría entrar en fase 3 desde el 8 de junio, lo que incluiría también a Granada y Málaga, y ha dejado claro que la Junta lo va a solicitar al Ministerio de Sanidad así este mismo lunes "con los datos en la mano" porque es "nuestro deseo y es lo razonable" con la evolución de la pandemia en la comunidad.

En la misma línea, Moreno ha confiado en que a partir del lunes 8 de junio también se permita la movilidad entre provincias en la misma fase porque "no hay elementos que lo impidan". "Es lo que prevemos siempre y cuando en Andalucía estemos en los índices actuales" de contención de la pandemia, ha subrayado el presidente de la Junta, que ha destacado que la movilidad entre provincias es clave para la "reactivación económica" del sector servicios y del turismo.

ACTIVIDADES PERMITIDAS EN FASE 2

A partir de este lunes, 1 de junio, en las provincias que pasan a Fase 2 se podrá circular en grupos de máximo 15 personas, siempre manteniendo la distancia social o medidas de protección, y las personas de hasta 70 años podrán realizar la actividad física no profesional en cualquier franja horaria, a excepción de la comprendida entre las 10,00 y las 12,00 horas, y entre las 19,00 y las 20,00 horas, que queda reservada a los mayores de 70 años.

Las piscinas recreativas podrán abrir con cita previa, un aforo máximo del 30% o cumpliendo la distancia de seguridad. Se organizarán además horarios por turnos, sin que se pueda hacer uso de las duchas de los vestuarios ni de las fuentes de agua.

En las playas, los bañistas deberán hacer un "uso responsable cumpliendo con las recomendaciones y normas", y se permite la práctica de actividades deportivas, profesionales o de recreo, "siempre que se puedan desarrollar individualmente y sin contacto físico".

En cuanto a la hostelería, podrán reabrir al público los establecimientos de hostelería y restauración para consumo en el local, salvo las discotecas y bares de ocio nocturno, siempre que no superen el 40% de su aforo.

Los centros y parques comerciales podrán abrir con un aforo máximo del 30% de sus zonas comunes, y del 40% en cada uno de los establecimientos comerciales, mientras que los establecimientos y locales comerciales minoristas y de actividades profesionales pueden reabrir al público con independencia de su superficie útil de exposición y venta, siempre que se reduzca al 40% el aforo en cada una de las plantas de las que conste y que garantice una distancia mínima de dos metros entre clientes.

Los velatorios podrán realizarse en todo tipo de instalaciones, públicas o privadas, con un límite máximo de 25 personas en espacios al aire libre o 15 personas en espacios cerrados, sean o no convivientes. Los entierros y cremaciones se restringen a un máximo de 25 personas, entre familiares y allegados. El aforo máximo de los lugares de culto pasa además de un tercio a un 50%.

Las ceremonias nupciales y otras celebraciones religiosas, igualmente, podrán realizarse en todo tipo de instalaciones, con un aforo del 50% y sin superar las 100 personas en espacios al aire libre o las 50 personas en espacios cerrados.