Más de 302.000 andaluces residentes en 157 países de los cinco continentes podrán votar en las autonómicas del 17M

Archivo - Papeletas dentro de la urna de votaciones, a 28 de mayo de 2023, en Sevilla, (Andalucía, España). - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un total de 302.005 andaluces residentes en el extranjero y distribuidos por 157 países de los cinco continentes podrán ejercer el derecho al voto en las elecciones autonómicas del domingo 17 de mayo, según datos oficiales de la Oficina del Censo Electoral consultados por Europa Press.

Argentina, con 68.782, es el país que concentra a más electores andaluces con derecho al voto el 17M, seguido por Francia, con 41.512, y Alemania, con 32.847. Con cifras inferiores se sitúan otros países iberoamericanos como Brasil, con 28.761 electores, y europeos, como Reino Unido, con 19.902.

Otras importantes colonias de electores andaluces se localizan en Estados Unidos, con 15.885; Suiza, con 13.523; Bélgica, con 10.204; México, con 7.121; Países Bajos, con 5.269; Cuba, con 4.686; Chile, con 3.846; Venezuela, con 3.771; Australia, con 3.335; Italia, con 3.308; Marruecos, con 2.806; Uruguay, con 2.700; Andorra, con 2.559; Colombia, con 2.419; y Ecuador, con 2.371.

En el extremo contrario se sitúan 20 países que registran un solo elector andaluz residente y con derecho al voto en los comicios autonómicos del 17 de mayo, en concreto, Armenia, Moldavia, Montenegro, Burkina Faso, Malawi, Ruanda, Santo Tomé y Príncipe, Somalia, Togo, Antigua y Barbuda, Guyana, Santa Lucía, Kirguistán, Laos, Maldivas, Mongolia, Nepal, Uzbekistán, Yemen, Fiji y Papúa Nueva Guinea.

Málaga es la provincia andaluza con mayor número de electores residentes en el extranjero, con un total de 70.764, seguida de Granada, con 59.523; Almería, con 50.829; Sevilla, con 42.556; Cádiz, con 34.223; Córdoba, con 20.459; Jaén, con 14.580, y Huelva, con 9.071.

