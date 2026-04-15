Más de 3.700 personas están habilitadas en la provincia de Jaén para ejercer como vigilantes de seguridad

Reunión de la Comisión Mixta Provincial de Seguridad Privada. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

JAÉN 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Más de 3.700 personas están habilitadas para ejercer como vigilantes de seguridad en la provincia de Jaén, donde el sector cuenta con 17 empresas.

Así se ha indicado este miércoles en la reunión anual de la Comisión Mixta Provincial de Seguridad Privada, que se ha celebrado este miércoles en la Subdelegación del Gobierno de España y en la que se ha destacado la importancia de estas compañías "que complementan a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en su labor de proteger y garantizar la seguridad ciudadana".

El subdelegado del Gobierno, Manuel Fernández, ha explicado que este encuentro tiene como objetivo actualizar los protocolos de coordinación, "dentro de la colaboración entre lo público y lo privado". "Y teniendo en cuenta el valor que supone contar con unas empresas de seguridad privada tecnológicamente avanzadas, profesionalizadas, eficientes y abiertas a la expansión, que contribuyen a la seguridad la ciudadanía", ha añadido.

Durante la Comisión Mixta se ha realizado el balance del Plan Anual de Inspecciones correspondiente a 2025 referente a empresas, usuarios, servicios, actividades, personal y sujetos obligados a adoptar medidas de seguridad. En la provincia de Jaén ascienden a 259 inspecciones por parte de la Unidad de Seguridad Privada de la Policía Nacional.

Se ha precisado, igualmente, que en ella existen en la actualidad 17 empresas de seguridad privada y son más de 3.700 las personas que están habilitadas para trabajar como vigilantes de seguridad. A ellos se suman también vigilantes de explosivos, escoltas privados, jefes y directores de seguridad, detectives privados y guardas rurales.

Los establecimientos que deben contar con seguridad privada son, principalmente, las entidades bancarias, que ascienden a 349 oficinas en la provincia; joyerías y establecimientos de compra-venta de oro (120); farmacias (309); administraciones de lotería (70) y estaciones de servicio (300).

Además, la Policía Nacional ha realizado cuatro inspecciones a empresas de seguridad, uno a despachos de detectives y 34 a servicios de seguridad. Con respecto al intrusismo, el subdelegado ha señalado que a lo largo de 2025 se han recibido una denuncia, realizándose dos investigaciones por este tipo de hechos.

La reunión también ha abordado el control de las alarmas. La Policía Nacional tuvo conocimiento en 2025 de la activación de 1.280 dispositivos, de los que en 1.203 no respondieron a episodios efectivos de posible criminalidad.

COORDINACIÓN Y FORMACIÓN

El subdelegado ha valorado la aportación de este sector que resulta "estratégico" para el mantenimiento de la seguridad y ha destacado que la coordinación y el trabajo conjunto suponen la clave "para garantizar la libertad y seguridad de la ciudadanía".

Asimismo, ha insistido en la necesidad de que las empresas de seguridad privada inviertan en "la formación permanente como herramienta para hacer frente a una delincuencia cada vez más especializada".

En la comisión también han participado la comisiaria jefa del CNP en Jaén, Layla Dris; el jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, Francisco Lozano; el subinspector responsable de la Unidad Territorial de Seguridad Privada en Jaén, Francisco Javier Pérez; la jefa de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social y de la Unidad Especializada en el Área de la Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude, Mariola Palacios; la jefa de Servicio de Asuntos Jurídico, María Dolores Colmenero, y el secretario general de la Subdelegación del Gobierno, Pedro Garrido.

Junto a ellos, han asistido responsables de asociaciones y empresas del sector de la seguridad privada, representantes sindicales, de asociaciones de parques empresariales, de estaciones de servicio, de joyeros, plateros y relojeros, y de distintas entidades bancarias o empresariales.