Más de 40 proyectos se benefician del programa de cesión de espacios de CajaGranada Fundación y Fundación 'la Caixa'

Cartel del programa 'Ayudamos a los que Ayudan-Cesión de Espacios 2026'. - CAJAGRANDA FUNDACIÓN

GRANADA 19 May. (EUROPA PRESS) -

Un total de 44 proyectos desarrollados por diversas entidades sociales y asistenciales se beneficiarán del programa 'Ayudamos a los que Ayudan-Cesión de Espacios 2026' impulsado por CajaGranada Fundación y Fundación 'la Caixa'.

La iniciativa tiene como objetivo apoyar a organizaciones sin ánimo de lucro mediante la cesión de algunos de los espacios más representativos del Centro Cultural CajaGranada para el desarrollo de actividades, encuentros, presentaciones y eventos de carácter social y solidario a lo largo del año.

Las cesiones se realizan con fines benéficos, siendo CajaGranada Fundación y Fundación 'la Caixa' quienes asumen los gastos de apertura de los equipamientos, así como el personal necesario.

Con esta iniciativa, CajaGranada Fundación y Fundación "la Caixa" impulsan una acción pionera para respaldar a las entidades sin ánimo de lucro, proporcionando un entorno adecuado y un apoyo logístico esencial en aquellos momentos en que las organizaciones requieren de instalaciones como las del Centro Cultural para realizar actividades, celebrar eventos destacados o presentar sus proyectos.

Entre las organizaciones seleccionadas en la convocatoria de 2026 están la Asociación Andaluza de Apoyo a la Infancia (Aldaima); la Asociación Cultural de Personas Ciegas y con Discapacidad Visual de Andalucía o Proyecto Hombre en Granada.

Los proyectos seleccionados se llevarán a cabo en diversos espacios del Centro Cultural CajaGranada, como el Teatro CajaGranada y la Sala de Exposiciones Temporales.

Igualmente, la convocatoria brinda la oportunidad de disfrutar de la programación educativa y cultural del Museo Memoria de Andalucía para la realización de visitas dinamizadas y visitas guiadas con taller, así como entradas a las salas dirigidas al público infantil y familiar para entidades que quieran realizar una actividad con colectivos que se encuentren en riesgo de exclusión social.

Asimismo, se ofrece la posibilidad de usar espacios publicitarios en la pantalla instalada en el propio Centro Cultural CajaGranada, para la captación de donantes, publicidad de actividades con fines sociales o campañas de difusión y/o concienciación.