Más de 400 atletas participarán el 31 de diciembre en la Subida al Castillo de Santa Catalina de Jaén

JAÉN, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Jaén, Chema Álvarez, acompañado por el vicepresidente del Club Atletismo Quiebrajano, Juan José Valenzuela, y María José Extremera, presidenta de la Asociación Asdefav 'Una esperanza para Celia', ha presentado la XXVII Subida al Castillo de Santa Catalina de Jaén, que se celebrará el próximo domingo 31 de diciembre a partir de las 16,30 horas con la participación de más de 400 corredores.

Se trata de una carrera no competitiva con salida en el Parque de la Concordia que este año, además, tiene, por primera vez, un carácter solidario. En este sentido, la organización ha destinado 50 céntimos de cada dorsal a Asdefav 'Una esperanza para Celia', una asociación cuyo único objetivo es hallar la cura para el déficit de Factor V, según ha detallado el Consistorio jiennense en un comunicado.

Álvarez ha felicitado al club organizador por su solidaridad y empatía, y ha calificado la prueba como una "carrera dura, por el recorrido y las cuestas, pero muy divertida". Para el concejal de Deportes, que cientos de personas despidan el año practicando su disciplina favorita es una prueba "de que el deporte de Jaén goza de muy buena salud y así lo dicen las 45 carreras que tenemos anualmente, prácticamente una por semana.

Además, hubo un parón a raíz de la pandemia, un bajón importante en las pruebas a nivel nacional en cuanto a participación, pero, sin embargo, este año hemos visto de nuevo un aumento en las inscripciones de las diferentes carreras". "Realmente la capital puede presumir de ser una ciudad muy comprometida con el atletismo", ha añadido.

Valenzuela, por su parte, ha explicado que "el club siempre se ha distinguido y caracterizado por ser solidario. Nuestra gran carrera, la Subida al Quiebrajano, siempre ha sido solidaria y este año pensamos en hacer esta también. Y no ya sólo por el reporte económico que pueda suponer, sino por hacer visibles en la sociedad a las enfermedades raras, porque detrás de estas patologías hay niños y niñas que se merecen que pensemos en ellos también en esta fiesta del deporte".

En la misma línea, María José Extremera, quien ha dado las gracias al Ayuntamiento de Jaén "por su apoyo" y al Club Atletismo Quiebrajano "por haber pensado en nosotros", ha asegurado que "las enfermedades raras necesitamos visibilidad y que las personas nos apoyen porque tenemos fondos nada más que privados y, en este caso, aunque sean 50 céntimos, es muy importante para nosotros. Lo que se recaude da igual y queremos agradecer, sobre todo, la intención y el apoyo".

El plazo de inscripción para la cita organizada por el Club Atletismo Quiebrajano con la colaboración del Patronato Municipal ha estado abierto durante 18 días. El precio era de 3 euros si sólo se adquiría el dorsal y de 6, si también se quería contar con la camiseta conmemorativa del evento. No obstante, la organización ha explicado que seguirá aceptando inscripciones para aquellos últimos rezagados. La prueba, abierta a personas de todas las edades, no contempla categorías ni entrega de trofeos a los ganadores y ganadoras. No faltarán, no obstante, las celebraciones con sidra y la degustación de mantecados una vez los participantes superen la meta.

La entrega de dorsales de la XXVII Subida al Castillo de Santa Catalina de Jaén se realizará del martes 26 de diciembre al viernes 29, en horario de 8:30 a 13:30 horas, en la tienda Publiprenda Promowear, ubicada en la calle Andrés Segovia número 9. La organización recuerda que el día 31 no se entregarán dorsales ni camisetas.

El circuito de la prueba será el siguiente: Plaza de la Concordia, Paseo de la Estación, Correa Weglison, Virgen de la Capilla, Bernabé Soriano, Calle Campanas, Plaza Santa María, Carrera de Jesús, Carretera de Circunvalación, Castillo de Santa Catalina.

La actividad está incluida en el programa especial confeccionado por el Patronato Municipal de Deportes con motivo de la Navidad y los Reyes.