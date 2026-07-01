Más de 600 docentes se reúnen en la UJA en las XXII Jornadas de Enseñanza y Aprendizaje de las Matemáticas

JAÉN 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad de Jaén (UJA), Nicolás Ruiz, ha inaugurado este miércoles las XXII Jornadas para el Aprendizaje y la Enseñanza de las Matemáticas (JAEM), que se celebran en la UJA hasta el próximo 4 de julio. El encuentro reúne a más de 600 docentes y está organizado por la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas (Fespm), junto con la delegación jiennense de la Sociedad Andaluza de Educación Matemática (SAEM) Thales, con la colaboración de la UJA y la Diputación Provincial de Jaén.

El acto inaugural se ha celebrado en el Aula Magna del Campus Las Lagunillas, convirtiéndose de esta manera la UJA "en el punto de encuentro de las matemáticas de todo el país". Un encuentro, que tiene como lema 'Al interior de las matemáticas', al que el rector se ha referido como "la cita científica y pedagógica más importante a nivel nacional en lo que respecta a la didáctica y la divulgación matemática, donde se define cómo va a aprender la próxima generación de ciudadanos".

En este sentido, Ruiz ha agradecido tanto a Fespm como a la Sociedad Andaluza de Educación Matemática Thales, su esfuerzo por organizar este encuentro en Jaén. "Asumimos esta responsabilidad como una oportunidad extraordinaria para visibilizar el compromiso de la UJA con la transferencia real del conocimiento", ha declarado el rector, que ha calificado a las matemáticas como "una ciencia viva, el andamiaje invisible sobre el que se construye el pensamiento crítico, la innovación tecnológica y el desarrollo de la sociedad".

Asimismo, Ruiz ha apuntado que, en el ámbito universitario, esta disciplina constituye un cimiento fundamental. "La Universidad es el espacio donde el conocimiento se expande y la investigación busca ensanchar las fronteras de lo desconocido. Sin embargo, el verdadero éxito de la ciencia, el que verdaderamente transforma un país, se produce cuando somos capaces de conectar esa vanguardia investigadora con la realidad del aula. Y el cordón umbilical de esa transferencia sois vosotros: los docentes", ha declarado.

Sobre las líneas temáticas del encuentro, ha destacado el peso que este año se le ha otorgado a la hibridación de las matemáticas con las tecnologías emergentes, con talleres y ponencias que abordan el papel de la Inteligencia Artificial en el aula, la modelización matemática frente al cambio climático o el uso de datos masivos. "Pero lo que verdaderamente hace únicas a las JAEM 2026 es que esta fusión tecnológica se realiza sin perder de vista la humanización de la enseñanza: se hablará de neuroeducación, de cómo combatir la tradicional 'ansiedad matemática' y de cómo hacer de esta ciencia un camino inclusivo y accesible", ha afirmado Ruiz.

De cara a futuro, el rector ha anunciado que la UJA trabaja en el diseño e implantación de un nuevo título de referencia, el Grado en Ingeniería y Sistemas de Datos y Matemáticas, para su impartición a partir del curso académico 2027-2028. "Estamos convencidos de que la inversión en educación matemática es el mejor dinamizador socioeconómico que podemos ofrecer a la sociedad. Porque al mejorar la educación, estamos sembrando el empleo cualificado y el progreso tecnológico del futuro", ha indicado en su intervención Ruiz.

Por su parte, la vicepresidenta de la Diputación de Jaén, Pilar Parra, ha destacado que la institución provincial "viene colaborando en las Olimpiadas Matemáticas con la Real Sociedad Matemática Española y la UJA, y volvemos a colaborar en estas jornadas de máximo nivel convencidos de que la educación lo puede todo". Además, ha valorado "la importancia de detectar el talento matemático de niños y jóvenes, de favorecer la innovación didáctica, la divulgación y la popularización de las matemáticas, o la necesidad de despertar la motivación de los alumnos aplicando las matemáticas a la vida cotidiana, desterrando que la madre de todas las ciencias sea la asignatura incomprendida, la más alejada de la cultura popular".

Parra ha resaltado que "ha sido todo un acierto elegir Jaén porque, además de viajar al interior de las matemáticas, también vais a disfrutar de nuestro paraíso interior, la calidad de vida, lo mejor de la naturaleza, la monumentalidad y la riqueza de nuestros pueblos. Venir a Jaén es vivir momentos únicos e inolvidables". De hecho, ha recordado que en el programa cultural de estas jornadas se incluyen excursiones a la Catedral de Jaén, al Centro Cultural Baños Árabes de Jaén, al municipio de Baños de la Encina y a las ciudades patrimonio de la humanidad de Úbeda y Baeza.

El acto inaugural ha contado además con las intervenciones de la segunda teniente de alcalde del Ayuntamiento de Jaén, África Colomo; el secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa; el viceconsejero de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Pablo Quesada; el rector de la Universidad de Córdoba (UCO), Manuel Torralbo; el presidente de Thales, Juan Antonio Reyes, y el presidente de Fespm, Julio Rodríguez.

PROGRAMA DE COOPERACIÓN TERRITORIAL PARA LA MEJORA DEL RAZONAMIENTO MATEMÁTICO

Durante los cuatro días de celebración, el congreso ofrecerá un programa de conferencias, comunicaciones, talleres y espacios de intercambio profesional en los que el profesorado compartirá experiencias de aula, investigaciones y propuestas metodológicas orientadas a mejorar el aprendizaje del alumnado.

Entre los temas de mayor actualidad que se abordarán destaca el Programa de Cooperación Territorial para la Mejora del Razonamiento Matemático, una iniciativa impulsada por las administraciones educativas que permitirá conocer y poner en común las actuaciones que se están desarrollando en las distintas comunidades autónomas para fortalecer la competencia matemática del alumnado.

Uno de los ejes de estas jornadas será el intercambio de experiencias docentes. Los más de 600 asistentes presentarán comunicaciones en las que mostrarán cómo están incorporando nuevas metodologías y enfoques didácticos para favorecer un aprendizaje más significativo de las matemáticas. En este sentido, tendrá un protagonismo especial, por el número de trabajos presentados, destacando nuevas metodologías como la de 'Aulas para Pensar', una línea metodológica centrada en promover el razonamiento, la argumentación y la resolución de problemas como elementos clave del aprendizaje.

Asimismo, las comunicaciones permitirán conocer numerosos recursos, materiales y propuestas didácticas que están demostrando su eficacia para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en los diferentes niveles educativos, desde Educación Infantil hasta la universidad.