Más de 650 profesionales de la enfermería familiar y comunitaria participarán en Jaén en el XVII congreso de Asanec

Cartel del XVII Congreso Internacional de la Asociación Andaluza de Enfermería Familiar y Comunitaria. - ASANEC

JAÉN 20 May. (EUROPA PRESS) -

Más de 650 profesionales de la Enfermería Familiar y Comunitaria participarán en el XVII Congreso Internacional de la Asociación Andaluza de Enfermería Familiar y Comunitaria (Asanec), que se celebrará en Jaén entre los próximos 27 y 29 de mayo.

Bajo el lema 'Innovar desde lo cercano: la fuerza de los cuidados comunitarios', a este encuentro se han presentado cerca de 500 comunicaciones, lo que también demuestra el interés que suscita, según ha informado este miércoles la entidad organizadora.

Entre los aspectos más relevantes del este foro, están cuidar en contextos de desigualdad, la investigación en Enfermería Familiar y Comunitaria, la innovación y la tecnología en los cuidados, el abordaje del maltrato en distintas etapas de la vida, la promoción de la salud y participación comunitaria en la soledad no deseada y la participación comunitaria como elemento clave en la promoción de la salud.

En este sentido, desde Asanec se ha apuntado que la Atención Primaria y Comunitaria atraviesa "un momento decisivo" marcado por transformaciones sociales, tecnológicas y demográficas que demandan nuevas respuestas ante las necesidades actuales.

La desigualdad, las distintas formas de vivir la soledad, los cambios en los modos de relacionarnos y cuidar, o las violencias que aún permanecen ocultas, son cuestiones que "interpelan y obligan a repensar los cuidados enfermeros desde una perspectiva amplia y transformadora".

Además, esta edición quiere ser una invitación a mirar hacia adelante. La investigación, la innovación y las nuevas tecnologías se abren paso como herramientas que fortalecen los cuidados enfermeros y amplían las posibilidades de acompañar a las personas en su salud. Y todo ello, siempre contando con la participación activa de la comunidad, verdadero motor de cohesión social y de promoción de la salud colectiva.

El congreso comenzará el 27 de mayo con una primera jornada dedicada íntegramente a los talleres prácticos para enfermeras de familia y comunitaria, que se llevará a cabo en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Jaén.

Los días 28 y 29 continuará en el Palacio de Congresos (Ifeja). La segunda jornada del encuentro empezará con la conferencia inaugural 'Salud comunitaria y promoción de salud en sociedades posmodernas', moderada por Lucía Treceño, responsable de la Vocalía de especialidad EFyC-EIR de Asanec, e impartida por José Miguel Morales, catedrático en la Universidad de Málaga, coordinador del Programa de Doctorado en Ciencias de la Salud y miembro del instituto de Investigación Biomédica de Málaga.

El jueves también habrá cuatro mesas con ponentes que plantearán asuntos como los determinantes sociales de la salud, la investigación en Enfermería Familiar y Comunitaria, la telemonitorización, nuevas herramientas tecnológicas y aplicaciones para la salud y el abordaje del maltrato. Tanto el jueves como el viernes se desarrollarán, además, distintas mesas de defensa de comunicaciones orales y simposios.

Finalmente, para el 29 de mayo se han previsto dos mesas en las que se plantearán temáticas como la promoción de la salud y la participación comunitaria. También tendrá lugar la entrega de premios Asanec y de las mejores comunicaciones presentadas a lo largo del congreso, así como el anuncio de su próxima edición.