Más de 72.400 jóvenes de Andalucía solicitan el Bono Cultural Joven 2025

SEVILLA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Bono Cultural Joven, en su cuarta edición, ha sido solicitado por 72.467 jóvenes en Andalucía que cumplen 18 años en 2025. Esto supone un 71% sobre el total de jóvenes de esta edad, que según datos del Instituto Nacional de Estadística son 102.043. En el total del Estado, el Bono Cultural Joven ha sido solicitado por 366.443 jóvenes que cumplen los 18 años en 2025, distribuidos por todo el territorio español.

Se trata de dos de cada tres jóvenes nacidos en 2007, en concreto, el 68,5% de la población estimada de esa edad, un total de 534.809 personas, según datos del Instituto Nacional de Estadística recogidos por el Ministerio de Cultura en una nota de prensa. La cifra supera en 27.835 el total de beneficiarios de la edición anterior, que ascendió a 338.608. En estas cuatro ediciones el número de jóvenes beneficiarios del programa alcanza un total de 1.309.059.

Tras ser registradas y firmadas, cada una de estas solicitudes es revisada y sometida al proceso de control individualizado de subvenciones de la Administración General del Estado, por lo que la cifra final de beneficiarios podría sufrir alguna variación. La empresa pública Correos, entidad encargada del soporte bancario del Bono Cultural Joven, ya ha iniciado el envío de las tarjetas virtuales y físicas a los jóvenes beneficiarios.