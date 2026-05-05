Más de un centenar de voluntarios recogen fondos a pie de calle en Jaén para impulsar la investigación contra el cáncer

Mesa de cuestación en Jaén capital - AECC

JAÉN 5 May. (EUROPA PRESS) -

Más de 110 voluntarios han participado en Jaén capital en la tradicional cuestación de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) para impulsar la investigación oncológica y ofrecer una atención más humana e integral a los pacientes de esta enfermedad que afectará a lo largo de su vida a uno de cada dos hombres y a una de cada tres mujeres.

La cuestación se ha realizado a través de más de 25 mesas informativas y solidarias repartidas por la capital jiennense. Durante la jornada, la Asociación ha salido a la calle junto a pacientes, voluntariado y personas socias para pedir la colaboración y la implicación de toda la sociedad para seguir avanzando en investigación oncológica, con el objetivo de alcanzar el 70 por ciento de supervivencia en cáncer en 2030.

Bajo el lema 'Cuando paras, nos movemos contra el cáncer', la campaña pone el foco en el valor de un gesto, pararse frente a una hucha o mesa petitoria de la Asociación. "Cuando una persona se detiene para colaborar, pone en marcha una respuesta colectiva frente al mayor problema sociosanitario en España y en el mundo. Es la unión de todos contra el cáncer", ha explicado el presidente de la Asociación Española contra el Cáncer en Jaén, Antonio Ruano.

El presidente provincial ha subrayado además la implicación de la ciudadanía jiennense en esta jornada solidaria, con la que en la edición anterior se recaudaron más de 10.000 euros en la capital. Cada aportación que se realice durante el día de la cuestación ayuda a sostener el cuidado integral que la Asociación Española contra el Cáncer ofrece de manera gratuita a pacientes y familiares afectados por la enfermedad.

Más de 3.000 investigadores e investigadoras trabajan cada día con el apoyo de la Asociación Española Contra el Cáncer para mejorar la calidad de vida de los pacientes y contribuir a alcanzar el objetivo de superar el 70 por ciento de supervivencia en 2030. Supone la mayor red de investigación de cáncer a nivel nacional, que se distribuye en 160 instituciones localizadas en 38 provincias españolas.

La Asociación Española contra el Cáncer es la entidad social y privada que más fondos destina al cáncer en España: 157 millones de euros para 792 proyectos de investigación en curso. Uno de sus principales objetivos es impulsar investigaciones que abarquen todas las fases de la enfermedad, por lo que apoya tanto a grandes proyectos e investigadores de referencia como a jóvenes en etapas predoctorales y posdoctorales.

Para superar el 70 por ciento de supervivencia en 2030, la Asociación también promueve la investigación de tumores de baja supervivencia o poco frecuentes, a la que destina más de 58,7 millones de euros. Asimismo, en 2025 lanzó una nueva convocatoria de Ayudas en biología y medicina de prevención, destinadas a la prevención de la enfermedad. En la provincia de Jaén la Asociación dedicó más de 288.372 euros en 2025 a la investigación.

En la provincia de Jaén la Asociación impulsa servicios gratuitos de apoyo y acompañamiento, atención sanitaria, atención psicológica, atención social, atención jurídico laboral, orientación médica, atención fisioterápica, alojamiento para pacientes y familiares.

Durante 2025, se atendió a más de 1.000 personas en cerca de 2.350 sesiones individualizadas, consolidando un modelo de atención más humano e integral en todo el territorio.

En 2025, la Asociación Española contra el cáncer atendió en toda España a un total de 170.000 personas afectadas por la enfermedad, a través de los diferentes canales de atención: digital, presencial y telefónico. A través del teléfono gratuito de Infocáncer, el 900 100 036, la Asociación atiende a pacientes y familiares afectados por la enfermedad durante las 24 horas del día los 365 días del año.

Del total de intervenciones de la Asociación, más de 100.000 servicios fueron dirigidas a ofrecer apoyo y acompañamiento a pacientes y familiares; más de 55.000, a cubrir necesidades psicológicas; más de 35.000, a necesidades sociales; y más de 14.000, a médico-sanitarias.

La Asociación Española Contra el Cáncer tiene presencia en 49 de los 97 municipios de la provincia de Jaén. Además, cuenta con la atención de profesionales en las sedes de Jaén, Linares y Úbeda.