Bendodo dice que en el debate electoral se vio cómo "se unen todos para que Andalucía tenga un gobierno débil"

El vicesecretario de Coordinación Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, en declaraciones a los periodistas en Benalmádena. - PP MÁLAGA
BENALMÁDENA (MÁLAGA), 5 (EUROPA PRESS)
El vicesecretario de Coordinación Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha asegurado que en el debate electoral celebrado este pasado lunes entre los cinco candidatos a la Presidencia de la Junta de Andalucía "se vio claramente" de que se trata de que "se unen todos para que Andalucía tenga un gobierno débil".
"Se unen Vox, Adelante Andalucía, Por Andalucía y el PSOE. Insisto, Vox, la izquierda, lo que hay a la izquierda de la izquierda, el PSOE, todos tienen la misma estrategia, que haya un gobierno débil", ha asegurado en declaraciones a los periodistas en Benalmádena (Málaga), al ser cuestionado por este debate.
Según ha afirmado, fue un "todos contra Juanma", aunque se ha mostrado convencido de que "ese todos contra Juanma los andaluces lo van a entender y van a dar el siguiente paso, que es todos con Juanma". También ha indicado que "todos daban por hecho que el PP va a ganar las elecciones y es muy probable que no solo gane, sino que Juanma Moreno sea el próximo presidente", aunque ha apuntado que "nada está hecho".
Para Bendodo, la candidata socialista María Jesús Montero mostró "la cara del enfado, la crispación y el mal rollo". "La vimos como una candidata fuera de foco. Es decir, ella no está en Andalucía, ni quiere estar", ha dicho y ha considerado "paradójico" que mientras ella, "la número dos del PSOE nacional, recorre Andalucía a desgana, pidiendo el voto, su tronco como ella llamaba a Ábalos, está sentado en el banquillo del Tribunal Supremo".
Frente a eso, ha considerado que hubo un Juanma Moreno que "trasmitió ilusión, propuestas, esperanza y una hoja de servicios intachable". "Vimos a un candidato con las ideas claras, que siente Andalucía, presentando un balance y una hoja de servicios impecable, ni un solo caso de corrupción en estos ocho años", ha defendido.
Ha reivindicado que en estos años de gestión del PP, Andalucía "ha multiplicado por dos la inversión en sanidad pública, ha aumentado en 3.000 millones la inversión en educación pública, ha conseguido bajar los impuestos a todos los andaluces". "Andalucía está mejor", ha defendido, recordando que la comunidad inició en 2018 "un camino de éxito" de la mano de Moreno, "guiado por la estabilidad, moderación, bajada de impuestos, creación de empleo, confianza y el prestigio dentro y fuera de España".
Para el dirigente 'popular', "se trata de consolidar lo que funciona", al tiempo que ha reiterado que Andalucía "está en el podio, luchando por la medalla de oro, de plata y de bronce en algunas cuestiones con Madrid y Cataluña" y ha aseverado que estas elecciones "van de seguir en el podio, de compartir el podio o bajarnos".
"Andalucía ha encontrado el camino que buscaba y el presidente que necesitaba", ha apostillado Bendodo, quien ha asegurado que "se está peleando por una mayoría amplia, como ahora, una mayoría suficiente de convivencia y de concordia", aunque ha incidido en que "no está nada hecho".
Sobre las encuestas y las mayorías necesarias, ha explicado que "cuando tienes que negociar y pactar, tienes que hacer cesiones y no puedes cumplir a rajatabla tu programa", por lo que ha incidido en lograr esa mayoría que "permita aplicar tu programa de gobierno que es por el que te votaron los ciudadanos". "Andalucía no debe abandonar esa senda de impulso de creación de empleo y riqueza", ha considerado.
En su visita junto al nuevo instituto de Benalmádena Pueblo, en la urbanización Retamar, Bendodo ha subrayado que esta infraestructura educativa "resume muy bien la diferencia entre el proyecto de presente y futuro del PP y el proyecto de pasado del PSOE", recordando que se trata de una inversión de 12,5 millones de euros "que el socialismo prometía año tras año, campaña tras campaña, pero nunca ejecutó, y cuyas obras ya están en marcha".
"El PSOE tuvo varias décadas para resolver esta reivindicación histórica y no lo hizo. Tuvo tiempo de dar una respuesta a las familias de Benalmádena y no lo hizo. Tuvo tiempo de pasar de los anuncios a las obras y no lo hizo", ha afirmado, punto en el que ha dicho que "ha tenido que llegar Juan Antonio Lara a la Alcaldía y Juanma Moreno a la Junta de Andalucía para ponerse de acuerdo y empezar en tiempo récord unas obras que ya avanzan".