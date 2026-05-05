Vox acusa al PP "de abandonar al campo malagueño tras dejar sin ejecutar más de 6.000 millones"

El cabeza de lista de Vox por Málaga a las elecciones andaluzas, Antonio Sevilla, en una reunión - VOX

MÁLAGA 5 May. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista de Vox por Málaga a las elecciones andaluzas, Antonio Sevilla, ha criticado "el abandono que sufren los agricultores y ganaderos malagueños por parte de las administraciones, especialmente de la Junta de Andalucía" y ha acusado al PP "de abandonar al campo malagueño tras dejar sin ejecutar más de 6.000 millones en agricultura e infraestructuras hidráulicas".

Así lo ha señalado antes de mantener una reunión con Asaja. Sevilla ha explicado que Vox ha acudido a esta reunión para escuchar de primera mano los problemas del sector y trasladar sus propuestas de cara a las elecciones andaluzas a Baldomero Bellido, presidente de Asaja Málaga; Santiago Sánchez de secretario general; y Luis Mendez, responsable del departamento técnico.

El candidato de Vox ha asegurado que, tras los encuentros mantenidos con representantes del sector tanto en la Axarquía como en Antequera, "la conclusión clara es que los agricultores hacen un esfuerzo enorme para sacar adelante sus productos y sus cosechas a pesar de no tener prácticamente agua, pero lo que sí tienen son muchísimas trabas burocráticas, muchísimos impuestos y una competencia desleal propiciada por los acuerdos del Partido Popular y del Partido Socialista en Europa".

Así, Sevilla ha afirmado que "el problema del campo andaluz y malagueño es un problema de gestión" y ha puesto cifras a esa crítica, explicando que desde 2019, la Junta de Andalucía "no ha ejecutado más de 5.000 millones de euros en el sector agrario y tampoco ha ejecutado más de 1.000 millones en infraestructuras hidráulicas".

"Es decir, el Partido Popular ha dejado sin ejecutar más de 6.000 millones de euros destinados a beneficiar al sector agroalimentario de Andalucía", ha añadido.

Asimismo, el cabeza de lista de Vox por Málaga ha recordado que la provincia "lleva 40 años sin nuevas infraestructuras hidráulicas" y ha criticado que, "además de no resolver el problema del agua, la Junta exija nuevos costes al sector".

"A los agricultores se les exige que paguen impuestos y se les sube el canon, ese impuesto del Partido Socialista que ahora les está exigiendo el Partido Popular. Aparte del esfuerzo de no tener agua, de sufrir esas políticas del PP, les exigen ese canon y los tienen abandonados", ha lamentado.

Sevilla también ha puesto como ejemplo la situación de los agricultores de la Axarquía, "que han visto reducida de forma drástica su dotación de agua".

Según ha explicado, "antes del decreto de sequía contaban con 5.300 metros cúbicos por hectárea, mientras que ahora, con el pantano de La Viñuela casi lleno, la dotación se ha reducido a 2.400 metros cúbicos por hectárea, menos de la mitad".

"Les están obligando a usar aguas regeneradas, con el perjuicio económico que eso supone, porque les sale mucho más caro a todos esos agricultores", ha añadido.

Frente a esta situación, Vox propone un paquete de infraestructuras hidráulicas para Málaga, entre ellas "el encauzamiento del río Campanillas, la presa de Cerro Blanco, el recrecimiento de La Concepción, la depuradora de la Axarquía y una interconexión real entre cuencas". Además, Sevilla ha defendido "la necesidad de un Plan Nacional del Agua para traer agua desde donde sobra a donde hace falta".

Asimismo, ha insistido en que Vox "considera el campo una prioridad nacional y ha defendido la protección de los productos españoles frente a la competencia desleal derivada de las políticas europeas".

"Hay que defender nuestros productos frente a esa competencia desleal que nos viene impuesta por la política europea, por ese fanatismo climático que pactan Partido Popular y Partido Socialista con el Pacto Verde Europeo, la Agenda 2030 y tratados internacionales como Mercosur, que van a perjudicar enormemente al sector primario, a la agricultura, tanto en Málaga como en Andalucía", ha señalado. "Si Málaga tuviese agua, no tendría paro. Esa es la realidad y esa es la gestión que no está haciendo el Partido Popular", ha concluido Sevilla.

