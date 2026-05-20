El "mayor consorcio internacional" de sondeos geológicos científicos en Europa se reúne en Sevilla

Reunión del ICDP celebrada el martes, 19 de mayo, en la Casa de la Ciencia de Sevilla. - CSIC

SEVILLA 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Programa International Continental Scientific Drilling (ICDP), el "mayor consorcio internacional" de investigación en Geociencias a través de la obtención de sondeos profundos en zonas continentales de todo el mundo, celebra la reunión de sus órganos gestores --Comité Ejecutivo y Asamblea de Gobernadores-- en Sevilla entre el 18 y el 23 de mayo de 2026.

Según ha precisado la entidad en una nota, su primer encuentro lo tuvieron el pasado martes en La Casa de la Ciencia de Sevilla, del CSIC, y a lo largo de la semana visitarán los sitios de trabajo de uno de los proyectos que se está realizando en España (Immage) y la Faja Pirítica en Huelva, donde se está preparando otra propuesta de investigación. La presencia de los representantes de cada país del programa ICDP en España permitirá conocer de cerca este programa internacional, las actividades que se realizan en España y las oportunidades futuras para la investigación y el desarrollo socio-económico.

Desde su creación en 1996, el ICDP, compuesto actualmente por 21 países y la Unesco, ha cofinanciado "numerosos proyectos relacionados con recursos minerales, riesgos geológicos, fuentes de energía y la evolución del Planeta durante miles de millones de años de su historia". En contexto, España es miembro desde 2005 mediante un acuerdo firmado por Miciu que permite su financiación y posibilita la participación de la comunidad científica española.

Asimismo, el CSIC ha detallado que el plan estratégico de ICDP se centra en tres ejes fundamentales de investigación como el conocimiento de la evolución del Planeta Tierra; los recursos geológicos para la transición energética y la comprensión de los peligros y riesgos geológicos.

España es miembro de ICDP desde 2007 y participa con una cuota anual de 50.000 euros financiada por el Miciu. 92 investigadores de la comunidad científica española ha participado en la elaboración de 44 propuestas. Además, han financiado 34 proyectos de perforación y 23 investigadores españoles han formado parte de los equipos de investigación.

Hasta quince investigadores participan en proyectos ICDP que están en ejecución actualmente o que van a empezar en el futuro y cuatro proyectos ICDP han sido coliderados por investigadores españoles, en concreto, Campi Flegrei (Italia), Chalco-Mexidrill (México), Lago Junin (Perú) e Immage en la Cuenca del Guadalquivir y en Marruecos. Asimismo, investigadores españoles han participado en propuestas financiadas por ICDP para 'workshops' y cursos de formación especializada que anualmente se imparten en distintas localidades.

GEOCIENCIAS PARA UN FUTURO SOSTENIBLE

A nivel mundial, en las últimas décadas, las Geociencias han recuperado un "papel primordial" para resolver crisis y retos tanto naturales como antrópicos. Los análisis del Banco Mundial y el Foro de Davos apuntan que nuestra vulnerabilidad a las catástrofes medioambientales, las crisis energéticas, la escasez de recursos son "los riesgos globales más acuciantes del siglo XXI".

Además, la entidad ha sostenido que las Geociencias aportan la escala temporal y espacial para colocar en el contexto adecuado las crisis climáticas y medioambientales actuales. La evolución de la vida en la Tierra a lo largo de miles de millones de años muestra "numerosos ejemplos" de cómo los seres vivos respondieron a eventos críticos naturales como fluctuaciones de la temperatura y la composición de la atmósfera, del nivel del mar o el colapso de la biodiversidad, entre otros.

"En España, hay ejemplos recientes del papel central de las geociencias en la sociedad, el hundimiento del Prestige, la erupción del volcán de La Palma, el colapso ambiental del Mar Menor o el descenso de la masa de agua subterránea de Doñana, las inundaciones de Valencia o Andalucía, la detección de nuevos recursos de minerales críticos, los impactos del cambio climático", ha afirmado el investigador del Instituto Pirenaico de Ecología (IPE-CSIC), Blas Valero.

"Además, la energía geotérmica, renovable, constante y disponible en todo el territorio, constituye una solución estratégica para proporcionar calefacción, refrigeración y calor industrial con bajas emisiones", ha enfatizado, al tiempo de concretar que, "probablemente, desde finales del siglo XIX no hemos tenido otra oportunidad similar para aprovechar el potencial de las Geociencias en la modernización de nuestro país con herramientas para avanzar en los retos sociales de los Objetivos del Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas".

El CSIC ha financiado en la convocatoria de 2023 la Conexión 'Geociencias para un Planeta Sostenible' para dotar a las Geociencias de una estructura colaborativa que facilite la integración de los Centros Nacionales, maximice sus sinergias con una "visión estratégica" del estudio y cuidado del planeta Tierra como el único hogar del que disponemos. En suma, la Conexión integra a casi 300 trabajadores en Geociencias, de dos Centros Nacionales, en concreto, el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) y el Instituto Español de Oceanografía (IEO), trece centros del CSIC, cinco Universidades y una empresa privada.

EL PRIMER PROYECTO ANFIBIO EN ESPAÑA

Hasta la actualidad, el proyecto Investigating Miocene Mediterranean-Atlantic Gateway Exchange (Immage) es el único que ha sido financiado por ICPD para una perforación en España. En Immage participan doce investigadores españoles del Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra (IACT-CSIC), IGME-CSIC, empresas privadas (Tarba Energía S.L. y Prospex) y las Universidades de Granada y de Salamanca.

"Es la primera propuesta anfibia, con un componente de sondeos marinos y otro terrestre, con sondeos en la cuenca del Guadalquivir y en Marruecos financiados por ICDP", ha afirmado el investigador del IACT-CSIC, Francisco Jiménez-Espejo.

"El componente marino se completó recientemente en una exitosa campaña (IODP 401) que recuperó registros en el mar de Alborán y en el margen ibérico. La información preliminar de estos registros permite asegurar que van a cambiar lo que sabemos del modo en el que el Mar Mediterráneo se cerró y acabó secándose en gran parte durante lo que los especialistas llaman la Crisis de Salinidad del Messiniense", ha añadido el investigador.

"El componente continental espera poder desarrollarse a lo largo del año 2027 y nos permitirá conocer como la corriente de salida del Mediterráneo volvió a recuperarse tras la crisis de salinidad y la circulación del océano atlántico volvió a intensificarse, cambiando para siempre la forma en el que el clima del planeta iba a evolucionar", ha concluido.

FAJA PIRÍTICA IBÉRICA

La Faja Pirítica Ibérica (FPI) es la mayor anomalía de la corteza terrestre en sulfuros metálicos y la provincia metalogénica "más productiva del mundo" en lo que respecta a yacimientos de sulfuros masivos de origen volcánico, puesto que alberga casi la mitad de todos los ejemplos de categoría mundial conocidos.

Según el CSIC, actualmente sigue siendo uno de los objetivos de exploración minera "más importantes de Europa", especialmente en lo que respecta a metales críticos esenciales para la transición global hacia la energía verde.

Además, las características geológicas y ambientales del área han generado condiciones únicas con comunidades geomicrobianas adaptadas a entornos extremadamente ácidos, lo que tiene implicaciones para la astrobiología, la posible habitabilidad de Marte y la comprensión de la vida primitiva.

Un nuevo consorcio internacional, liderado por la Dr. Lola Yesares, del IACT-CSIC, reúne a centros de investigación de España, Portugal, Alemania, Suiza, Finlandia, Países Bajos, Suecia, China y Japón, y está preparando una nueva propuesta de investigación de ICDP para entender los mecanismos de formación de estos depósitos de sulfuros polimetálicos y su relación con las actuales condiciones ambientales, hidrogeológicas y microbiológicas.