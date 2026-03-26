Medio centenar de vehículos afectados por el incendio ya extinguido en una empresa de desguace en Bailén (Jaén)

Imagen del incendio - IDEAL/EMA 112

BAILÉN (JAÉN), 26 (EUROPA PRESS)

Los servicios de emergencia han extinguido este jueves un incendio en una empresa de desguace en Bailén (Jaén) y que ha afectado a medio centenar de vehículos allí almacenados, según ha informado el 112.

El suceso se ha producido sobre las 14,40 horas, cuando varios testigos han alertado de una columna de humo en un desguace ubicado en la antigua carretera N-IV.

Al lugar han acudido para sofocar las llamas efectivos de Bomberos de Linares, junto con Policía Local de Bailén, Guardia Civil y operarios de la compañía Endesa. Los servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud no han tenido que atender a ninguna persona.

El servicio de Bomberos ha dado por extinguido el fuego a las 17,05 horas tras proceder previamente al control de las llamas en todo el perímetro y llevar a cabo labores de refresco de la estructuras afectadas y la chatarra almacenada.