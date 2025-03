Mellado reprocha a Consejo Profesional de RTVA que "no defienda" a trabajadores de acusaciones de "sectarismo" de PSOE-A

SEVILLA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director general de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA), Juan de Dios Mellado, ha insistido este martes en expresar su "respeto absoluto" al Consejo Profesional de la cadena autonómica, aunque no puede compartir la mayoría de los contenidos que se recogen en sus informes y que son "sesgados" y no están "contextualizados". Le ha reprochado que no salga en defensa de los profesionales ante las acusaciones de "sectarismo" que se han producido por parte del PSOE-A.

Durante su comparecencia en comisión parlamentaria, Mellado ha indicado que el hecho de que tenga "discrepancias en el fondo y en la forma" sobre los informes del Consejo Profesional no es "menoscabar la opinión" del citado órgano, de la misma forma que el hecho de que el consejo difiera de su "opinión no supone tampoco ningún menoscabo para el director general".

Ha reprochado al Consejo Profesional que aún no haya salido en defensa de los profesionales de Canal Sur cuando ha habido acusaciones de "sectarismo" por parte de la secretaria general del PSOE-A y vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, al hilo de una información que se ofreció sobre ella y en la que sí se incluyó "su versión".

"Aún estoy esperando que el Consejo Profesional, que tan diligente es, salga con un comunicado o pidiendo una rectificación o amparando a los profesionales de Canal Sur ante un ataque público de sectarismo", ha señalado Mellado.

"Nos acusaron de no ofrecer una información que sí se había dado en portada durante dos días, y utilizaron palabras gruesas para calificar a los periodistas de Canal Sur", ha agregado.

Mellado ha indicado que, al igual que hay que defender al Consejo Profesional, éste "también tendría que defender a los profesionales de Canal Sur", sobre todo, cuando se produjo "un ataque claro, nítido y meridiano, que se ha demostrado que era falso".

Sin embargo, según ha agregado, el Consejo Profesional no ha salido en "defensa de los profesionales". Ha considerado que ese órgano sería "de enorme utilidad para la empresa, si buscara realmente ofrecer un análisis mesurado y profesional de los contenidos informativos que se alejaran un poco del ruido".

En cuanto a las relaciones con el Consejo Profesional, ha recordado que cuando llegó la actual dirección de RTVA, ese órgano estaba interino, y ahora se le tiene respeto y se le dotó de un nuevo estatuto de redacción y de funcionamiento.

PSOE-A: ES UN DIRECTOR GENERAL REPROBADO POR LA PLANTILLA

Por su parte, el diputado socialista Mario Jiménez le ha espetado a Mellado que "es usted un director general reprobado por la plantilla" al asegurar en este sentido que "el Comité Intercentros le ha reprobado", por cuanto ha esgrimido que "no era normal que los trabajadores se iban a doblegar a las amenazas de la extrema derecha", al tiempo que ha acusado a Mellado de "complicidad vergonzosa" y de "no mover ni un músculo en defensa de esos trabajadores".

"No sé si le dará puntos ante los radicales, pero profesionalmente lo deja marcado y políticamente inhabilitado", mientras ha afirmado que "la tacha ya está puesta" porque "ha amparado, cubierto, blanqueado el negacionismo machista", ha afirmado.

Jiménez ha afirmado que creía que la comparecencia de Mellado en comisión parlamentaria iba a servir para "aprovechar para pedir perdón" y que "en un gesto de dignidad" lo iba a hacer, antes de preguntarle al director general de la RTVA "por qué cree que lo han reprobado", para recordar aquí "la amenaza de huelga para el 28F, toda la plantilla aprobó convocar una huelga", hecho que ha atribuido a "una gestión desastrosa", donde ha incluido aspectos como "gente cansada de que no se respeten sus condiciones laborales" o que "se han atrevido a pensar de manera distinta a las consignas partidistas de Antonio Sanz".

El parlamentario socialista le ha planteado la influencia de "esos malos consejeros que tiene usted, que le dicen que abra esa guerra contra los trabajadores de la RTVA" y ha augurado que "la va a perder", convencido de que "la RTVA es el trabajo de sus profesionales" y de que "usted pasará y no habrá dejado huella", mientras que los profesionales "seguirán haciendo una televisión pública indispensable para la vertebración de Andalucía".

"Este Parlamento fracasó estrepitosamente cuando lo eligió a usted", ha proclamado Mario Jiménez.